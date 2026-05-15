Respons Bojan Hodak soal Federico Barba dan Luciano Guaycochea Absen di Laga PSM Makassar vs Persib Bandung

PERSIB Bandung dipastikan tanpa sejumlah pemain kunci saat menghadapi PSM Makassar. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkapkan dua pemainnya absen dalam pertandingan tersebut.

Persib Bandung akan bersua PSM Makassar di pekan ke-33 Super League 2025-2026. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu 17 Mei 2026 pukul 19.00 WIB.

Federico Barba absen di laga PSM vs Persib. (Foto: Instagram/persib)

Dua nama yang absen adalah Federico Barba dan Luciano Guaycochea. Kehilangan keduanya menjadi tantangan tersendiri bagi tim tamu dalam laga penting penentuan juara musim ini.

1. Bojan Hodak Siapkan Alternatif

Federico Barba selama ini menjadi andalan di lini belakang Maung Bandung -julukan Persib Bandung. Bek asal Italia itu sudah tampil dalam 27 pertandingan dengan catatan lima gol dan satu assist.

Sementara itu, Luciano Guaycochea atau yang akrab disapa Lucho juga punya kontribusi besar di lini tengah. Gelandang asal Argentina itu mencatatkan lima gol dan dua assist dari 25 pertandingan musim ini.

Bojan Hodak mengaku sudah menyiapkan alternatif untuk menutup absennya kedua pemain itu. Ia menilai skuad Persib Bandung masih memiliki kedalaman tim yang cukup baik.

Peran Federico Barba diperkirakan akan digantikan Julio Cesar di jantung pertahanan. Adapun posisi Lucho bisa diisi Marc Klok, Adam Alis, atau Dedi Kusnandar.