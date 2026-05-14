Pergeseran Tradisi, Super League 2026-2027 Resmi Dimulai September!

JAKARTA – PT Liga Indonesia Baru (I.League) melalui Direktur Kompetisi, Asep Saputra, mengonfirmasi kompetisi Super League musim 2026-2027 direncanakan kick-off pada September 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari transformasi jadwal kompetisi yang saat ini sedang dalam tahap pematangan intensif oleh pihak operator.

Asep membenarkan ucapan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang sebelumnya mengungkapkan bahwa kompetisi akan dimulai pada September 2026. Namun, dia belum bisa mengungkapkan jadwal pastinya.

"Iya, saya pikir ini sudah disampaikan juga, ya. Kalau enggak salah bulan lalu, kan, ada Pak Ketua Umum PSSI (Erick Thohir) menyampaikan liga sudah hadir (September 2026)," kata Asep kepada awak media, termasuk Okezone di Kantor I.League, Menara Mandiri, Jakarta pada Rabu (13/5/2026).

1. Penyesuaian Jadwal Padat

Kemungkinan besar, jadwal musim depan akan dimulai pada pekan pertama September 2026. Saat ini, Asep mengatakan, I.League masih melakukan berbagai penyesuaian mengingat jadwal yang padat.

"Nanti pada waktunya saya sampaikan, Sekarang pun, memang, bicara programnya (sudah) ada," sambung Asep.

Sebelum kompetisi musim depan, sepak bola Indonesia akan disibukkan dengan berbagai agenda tim nasional. Salah satunya adalah Piala AFF yang digelar pada 24 Juli - 26 Agustus 2026.

Ada juga FIFA Matchday Juni 2026. Beberapa agenda ini menjadi pertimbangan I.League untuk melakukan penyesuaian jadwal dan waktu dimulainya kompetisi.