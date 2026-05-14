Harapan Juara Persija Jakarta Kandas di Tangan Persib Bandung, Rizky Ridho Minta Maaf

JAKARTA – Penggawa sekaligus kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, secara terbuka menyampaikan rasa penyesalannya setelah langkah Macan Kemayoran untuk merebut takhta juara Super League 2025-2026 resmi tertutup. Ridho mengakui mengakhiri kompetisi di peringkat ketiga bukanlah pencapaian yang diinginkan oleh seluruh elemen klub maupun para pendukung fanatik mereka.

Persija saat ini mengoleksi 65 poin dan sudah tidak mungkin dikejar pesaing terdekatnya, Dewa United FC, yang baru mengumpulkan 53 poin. Di sisi lain, tim ibu kota juga sudah tidak bisa mengejar Borneo FC Samarinda yang berada di posisi kedua dengan raihan 75 poin.

1. Evaluasi Musim yang Penuh Tantangan

Ridho mengakui posisi akhir klasemen bukan hasil yang diharapkan seluruh elemen tim. Bek berusia 24 tahun itu pun menyampaikan permintaan maaf kepada suporter setia Persija, The Jakmania.

“Musim ini masih menyisakan dua laga, tetapi posisi Persija sudah dipastikan berada di peringkat ketiga. Posisi akhir klasemen ini jelas bukan target dan hasil yang kami harapkan. Saya meminta maaf atas hasil ini, terutama kepada pendukung setia kami, The Jakmania," kata Ridho dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Kamis (14/5/2026).

Adam Alis cetak 2 gol di laga Persija Jakarta vs Persib Bandung (Foto: Instagram/@adamalis93)

Menurut Ridho, perjalanan Persija sepanjang musim ini memang tidak mudah. Bek Timnas Indonesia menilai tim harus mampu belajar dari berbagai kesalahan agar bisa tampil lebih baik pada musim berikutnya.

"Musim yang tidak mudah. Ups and downs dalam sepak bola memang merupakan hal yang wajar, tetapi yang terpenting kami harus mengambil pelajaran dari setiap kesalahan yang dibuat. Namun, yang bisa saya pastikan, tim ini telah berusaha berada di jalur yang lebih baik dari tahun ke tahun,” ucap Ridho.

2. Sikapi Insiden Pasca-Laga Kontra Persib

Ridho juga menyoroti laga pekan ke-32 kontra Persib Bandung yang berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur pada Minggu 10 Mei 2026 lalu sebagai pertandingan penting. Duel sarat gengsi tersebut berlangsung panas dan sempat diwarnai insiden kecil setelah pertandingan berakhir.