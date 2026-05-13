Pesan PSSI soal Rivalitas Panas Persija Jakarta dan Persib Bandung

ANGGOTA Exco PSSI Arya Sinulingga menyoroti rivalitas Persija Jakarta dengan Persib Bandung yang semakin meluas keluar lapangan. Ia menekankan rivalitas seharusnya hanya terjadi 90 menit permainan di atas lapangan.

Pertemuan kedua tim berkesudahan 2-1 untuk kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta dalam lanjutan pekan ke-32 Super League 2025-2026. Derby Indonesia itu berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu 10 Mei 2026 sore WIB.

1. Nikmati Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung

Arya Sinulingga mengatakan rivalitas dalam sepakbola selalu penuh drama. Fakta itu menambah warna dalam persaingan yang melibatkan Persija Jakarta dan Persib Bandung.

"Ah seru banget. Ya ini karena ini kan pertandingan yang selalu ditunggu-tunggu, baik ditunggu oleh Jakmania maupun Bobotoh," kata Arya Sinulingga.

"Jadi, pasti selalu drama-dramanya banyak gitu ya, drama-drama pertandingannya banyak," tambah pria asal Sumatera Utara ini.

2. Rivalitas Hanya Terjadi di Lapangan

Arya Sinulingga menekankan rivalitas Persija Jakarta dan Persib Bandung sebaiknya hanya 90 menit di atas lapangan. Setelah itu, elemen kedua tim sama-sama kembali memajukan sepakbola Indonesia.