Ketatnya Persaingan Juara, Pelatih Borneo FC Pilih Rahasiakan Taktik Usai Tekuk Bali United

GIANYAR – Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, memilih untuk menutup rapat dapur strateginya meski baru saja membawa Pesut Etam menang dramatis 3-2 atas Bali United pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Duel sengit tersebut tersaji di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Senin kemarin.

Pada babak pertama, Skuad Serdadu Tridatu—julukan Bali United—unggul lebih dahulu atas Borneo FC. Namun, Borneo FC berhasil bangkit dan meraih hasil maksimal dalam laga tersebut.

Fabio Lefundes belum ingin membongkar seluruh detail strateginya karena kompetisi masih menyisakan dua pertandingan. Sebab, timnya masih punya kans besar untuk menjadi juara musim ini.

Saat ini Borneo FC sedang bersaing ketat dengan Persib Bandung dalam perebutan gelar juara Super League. Borneo FC berada di posisi kedua, sedangkan Persib di puncak klasemen, namun kedua tim sama-sama mengumpulkan 75 poin.

Bali United vs Borneo FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

1. Menjaga Kerahasiaan Strategi

“Tapi nanti kalau mau saya beritahu secara privat, karena kalau saya bicara sekarang, saya masih punya dua laga sisa. Nanti kalian tahu rahasianya. Tidak boleh tahu rahasianya sekarang,” ujar Fabio Lefundes dilansir dari laman i.League, Selasa (12/5/2026).

Pelatih asal Brasil itu juga memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan wasit dan penggunaan VAR dalam pertandingan tersebut. Borneo FC memang sempat dua kali mencetak gol tambahan melalui Koldo Obieta dan Juan Villa, akan tetapi kedua gol dianulir karena offside setelah tinjauan VAR.