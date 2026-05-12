Bahagianya Eliano Reijnders Antar Persib Bandung Menang atas Persija Jakarta: Derby Ini Milik Kita!

PEMAIN Persib Bandung Eliano Reijnders bahagia timnya berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Persija Jakarta. Pertemuan kedua tim tersaji dalam lanjutan pekan ke-32 Super League 2025-2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu 10 Mei 2026 sore WIB.

1. Persib Bandung Selalu Menang atas Persija Jakarta

Kemenangan ini membuat Persib Bandung melanjutkan catatan apik saat bersua skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- musim ini. Di putaran pertama atau tepatnya di pekan ke-17, Persib Bandung meraih kemenangan 1-0 atas Persija Jakarta lewat gol Beckham Putra.

Eliano Reijnders bangga Persib Bandung menang atas Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@eliano.r)

Eliano Reijnders menegaskan kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta penting dalam ambisi memenangkan trofi Super League 2025-2026. Berkat kemenangan atas Persija Jakarta, Persib Bandung semakin dekat dengan ambisi mereka mencetak hattrick juara Liga Indonesia.

"Derby ini milik kita," tulis Eliano Reijnders di laman Instagram pribadinya, @eliano.r.

2. Dukungan dari Tijjani Reijnders

Postingan Eliano Reijnders disukai lebih dari 300 ribu pengguna Instagram. Selain itu, ada lebih dari 5 ribu reaksi yang memenuhi kolom komentar.

Pemain Manchester City Tijjani Reijnders yang merupakan kakak Eliano Reijnders juga turut memberikan komentar. Ia pun meminta sang adik terus unjuk kualitas di Persib Bandung.