Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bahagianya Eliano Reijnders Antar Persib Bandung Menang atas Persija Jakarta: Derby Ini Milik Kita!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |02:05 WIB
Bahagianya Eliano Reijnders Antar Persib Bandung Menang atas Persija Jakarta: Derby Ini Milik Kita!
Eliano Reijnders (kiri) bahagia Persib Bandung menang 2-1 atas Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@eliano.r)
A
A
A

PEMAIN Persib Bandung Eliano Reijnders bahagia timnya berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Persija Jakarta. Pertemuan kedua tim tersaji dalam lanjutan pekan ke-32 Super League 2025-2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu 10 Mei 2026 sore WIB.

1. Persib Bandung Selalu Menang atas Persija Jakarta

Kemenangan ini membuat Persib Bandung melanjutkan catatan apik saat bersua skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- musim ini. Di putaran pertama atau tepatnya di pekan ke-17, Persib Bandung meraih kemenangan 1-0 atas Persija Jakarta lewat gol Beckham Putra.

Eliano Reijnders bangga Persib Bandung menang atas Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@eliano.r)
Eliano Reijnders bangga Persib Bandung menang atas Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@eliano.r)

Eliano Reijnders menegaskan kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta penting dalam ambisi memenangkan trofi Super League 2025-2026. Berkat kemenangan atas Persija Jakarta, Persib Bandung semakin dekat dengan ambisi mereka mencetak hattrick juara Liga Indonesia.

"Derby ini milik kita," tulis Eliano Reijnders di  laman Instagram pribadinya, @eliano.r.

2. Dukungan dari Tijjani Reijnders

Postingan Eliano Reijnders disukai lebih dari 300 ribu pengguna Instagram. Selain itu, ada lebih dari 5 ribu reaksi yang memenuhi kolom komentar.

Pemain Manchester City Tijjani Reijnders yang merupakan kakak Eliano Reijnders juga turut memberikan komentar. Ia pun meminta sang adik terus unjuk kualitas di Persib Bandung.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/49/3217776/anarkisme_suporter_terjadi_di_stadion_lukas_enembe_jayapura_divisihumaspolri-QE7W_large.jpg
Kerusuhan Suporter Sepakbola Sering Terjadi di Indonesia, DPR Minta Kemenpora Panggil PSSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/49/3217703/malut_united_kalah_0_2_dari_psim_yogyakarta_di_super_league_2025_2026-0Ze1_large.jpg
Kalah 0-2 dari PSIM Yogyakarta, Pelatih Malut United Kritisi Kinerja Wasit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/49/3217826/simak_klasemen_sementara_super_league_2025_2026_kelar_laga_bali_united_vs_borneo_fc-sCvr_large.jpg
Klasemen Sementara Super League 2025-2026 Kelar Laga Bali United vs Borneo FC: Pesut Etam Terus Tempel Persib Bandung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/49/3217821/bhayangkara_fc_menang_3_1_atas_madura_united_di_super_league_2025_2026-bAYu_large.jpg
Hasil Bhayangkara FC vs Madura United di Super League 2025-2026: The Guardians Menang Comeback 3-1
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/11/51/1705589/megawati-hangestri-resmi-gabung-hyundai-hillstate-untuk-liga-voli-korea-selatan-20262027-xcs.webp
Megawati Hangestri Resmi Gabung Hyundai Hillstate untuk Liga Voli Korea Selatan 2026-2027
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/05/11/stadion_teladan_medan.jpg
Piala AFF U-19 2026 Makin Dekat, Pembangunan Stadion Teladan Belum Rampung
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement