Kerusuhan Suporter Sepakbola Sering Terjadi di Indonesia, DPR Minta Kemenpora Panggil PSSI

KOMISI X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) segera memanggil PSSI untuk meminta penjelasan terkait kasus kerusuhan di Liga Indonesia yang sering terjadi.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hardian Irfani, saat menanggapi adanya kerusuhan yang dilakukan suporter sepakbola yang terjadi baru-baru ini.

"Kami menginginkan Kemenpora untuk memanggil PSSI menanyakan kerusuhan-kerusuhan yang terus terjadi dan berulang-ulang," kata Lalu Hardian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 11 Mei 2026.

1. Coreng Nama Baik Indonesia

Menurut Lalu Hardian, peristiwa itu bukan hanya mencoreng sepakbola Tanah air, tapi juga mencoreng nama baik Indonesia di kancah dunia.

Ia menyoroti kasus kerusuhan yang terjadi di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, buntut dari kekecewaan suporter atas hasil yang didapat Persipura Jayapura. Sekadar diketahui, Persipura Jayapura kalah 0-1 dari Adhyaksa FC di perebutan posisi tiga Championship 2025-2026 yang digelar di Stadion Lukas Enembe pada Jumat, 8 Mei 2026 WIB.

Kelar pertandingan, sejumlah oknum suporter merusak fasilitas, baik yang ada di dalam maupun luar stadion. Aksi-aksi seperti ini tak sejalan dengan semangat yang dilakukan pemerintah untuk membenahi sepakbola Indonesia.