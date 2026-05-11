Hasil Bali United vs Borneo FC di Super League 2025-2026: Menang Dramatis 3-2, Pesut Etam Terus Tempel Persib Bandung!

GIANYAR – Hasil Bali United vs Borneo FC di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin (11/5/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-2 untuk Pesut Etam.

Tiga gol Borneo dicetak oleh Mariano Peralta (49’, 74’) dan Juan Villa (79’). Sementara, gol bagi Bali United disumbangkan Teppei Yachida (21’) dan bunuh diri Caxambu (76’).

Bali United vs Borneo FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

Jalannya Pertandingan

Bali United dan Borneo bermain dengan intensitas tinggi sejak menit awal babak pertama. Hal itu ditandai kedua tim langsung berusaha mendominasi permainan.

Pada menit ke-21, Skuad Serdadu Tridatu -julukan Bali United- dapat unggul lebih dahulu atas Borneo FC. Kepastian setelah Teppei Yachida mencatatkan namanya di papan skor.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Sementara waktu Bali United dapat unggul 1-0 atas Borneo FC.

Pada menit ke-49, Borneo FC mampu menyamakan kedudukan setelah tertinggal di babak pertama dari Bali United. Gol penyama itu dicatatkan oleh Mariano Ezequiel Peralta.

Pada menit ke-75, Borneo FC berhasil berbalik unggul atas tim tuan rumah. Gol tersebut dicatatkan kembali oleh Peralta yang kali ini lewat tendangan penalti.