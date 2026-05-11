Hasil Bhayangkara FC vs Madura United di Super League 2025-2026: The Guardians Menang Comeback 3-1

BANDAR LAMPUNG – Hasil Bhayangkara FC vs Madura United di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Lampung, Senin (11/5/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-1 untuk The Guardians.

Madura United unggul duluan lewat gol Jordy Wehrmann (5’). Tapi, Bhayangkara FC mampu membalikkan keadaan via gol Ryo Matsumura (62’), Henry Doumbia (66’), dan Moussa Sidibe (87’).

Bhayangkara FC vs Madura United di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@bhayangkarafc)

Jalannya Pertandingan

Bhayangkara FC langsung bermain ngotot dengan menekan berusaha menekan pertahanan Madura United pada awal babak pertama. Akan tetapi, Madura United masih cukup solid sehingga tidak mudah ditembus tim tuan rumah.

Madura United mampu unggul cepat atas pada awal babak pertama. Kepastian itu setelah Jordy Wehrmann mampu menjebol gawang Awan Seto pada menit ke-5.

Setelah tertinggal, Bhayangkara FC bermain lebih agresif agar segera menyamakan kedudukan. Namun, usaha mereka belum berbuah manis sampai dengan menit ke-30.

Sementara waktu Madura United masih unggul 1-0 atas Bhayangkara FC sampai dengan akhir babak pertama. Kedua tim tentunya akan berbenah di jeda babak pertama agar lebih baik di babak kedua.

Pada menit ke-62, Bhayangkara FC berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Ryo Matsumura. Saat ini kedudukan Bhayangkara FC melawan Madura United menjadi 1-1.