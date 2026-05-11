HOME BOLA LIGA INDONESIA

Respons Pemain Borneo FC Setelah Persib Bandung Menang 2-1 atas Persija Jakarta

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |13:18 WIB
Respons Pemain Borneo FC Setelah Persib Bandung Menang 2-1 atas Persija Jakarta
Adam Alis antar Persib Bandung menang 2-1 atas Persija Jakarta. (Foto: Persib.co.id)
PERSIB Bandung berhasil mengalahkan Persija Jakarta 2-1 di pekan ke-32 Super League 2025-2026. Fullback kiri Borneo FC, Caxambu, meminta Pesut Etam -julukan Borneo FC- tak terpengaruh dengan hasil laga tersebut.

1. Borneo FC Fokus Lawan Bali United

Caxambu meminta Borneo FC untuk fokus menjelang pertandingan kontra Bali United. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Senin (11/5/2026) sore WIB.

Borneo FC fokus melawan Bali United malam ini. (Foto: Instagram/@borneofc.id)

“Kita tahu pertandingan melawan Bali United akan sulit. Mereka adalah satu tim yang menurut saya sangat bagus,” kata Caxambu, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Senin (11/5/2026).

Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta membuat Borneo FC kembali tertinggal tiga poin dari Maung Bandung -julukan Persib Bandung. Saat ini, Persib Bandung memuncaki klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan koleksi 75 poin.

Sementara itu, Borneo FC mengekor dengan raihan 72 poin. Karena itu, tiga poin dari Bali United sangat penting bagi Caxambu dan kawan-kawan untuk tetap bersaing dalam perebutan gelar juara Super League 2025-2026.

2. Borneo FC Sudah Pelajari Bali United

Pemain asal Brasil itu menegaskan seluruh pemain harus menjaga fokus selama persiapan pertandingan. Ia menyebut tim pelatih sudah menyiapkan waktu yang cukup untuk mempelajari kekuatan lawan.

 

