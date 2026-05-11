Bojan Hodak Sebut Nama Adam Alis di Balik Kemenangan 2-1 Persib Bandung atas Persija Jakarta

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan apresiasi terhadap perjuangan anak asuhnya, terkhusus kepada Adam Alis, usai membungkam Persija Jakarta. Bojan Hodak mengakui, kemenangan ini tak diraih dengan mudah.

Persib Bandung menekuk Persija Jakarta 2-1 di pekan ke-32 Super League 2025-2026. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur pada Minggu 10 Mei 2026 sore WIB.

Persija Jakarta kalah 1-2 dari Persib Bandung. (Foto: Instagram/@persija)

1. Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung Berlangsung Ketat

Laga berjalan ketat sejak menit awal babak pertama. Persib Bandung sempat tertinggal lebih dulu melalui gol Alaaeddine Ajarie pada menit ke-19. Namun, skuad berjuluk Maung Bandung itu mampu bangkit lewat dua gol Adam Alis pada menit ke-28 dan 38.

Bojan Hodak mengakui pertandingan tidak menampilkan permainan yang indah dari kedua tim. Meski begitu, pelatih asal Kroasia itu menilai hasil akhir jauh lebih penting dalam situasi persaingan ketat musim ini.

Bojan Hodak mengatakan laga berlangsung sesuai prediksinya sejak sebelum pertandingan digelar. Ia menilai pertandingan bertajuk 'derby' selalu menghadirkan tensi tinggi dan sulit ditebak.

"Saya sudah katakan sebelumnya, ini tidak akan menjadi permainan yang indah. Ini pertandingan yang sangat sulit, dan dalam sebuah derby, tidak pernah ada tim favorit," kata Bojan Hodak, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Senin (11/5/2026).