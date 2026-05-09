HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung, Andrew Jung Siap Pupuskan Harapan Juara Macan Kemayoran

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |11:30 WIB
Pemain Persib Bandung, Andrew Jung. (Foto: Instagram/andrewcadabra)
SAMARINDA – Pemain andalan Persib Bandung, Andrew Jung, menebar ancaman menjelang duel klasik kontra Persija Jakarta. Pemain asal Prancis tersebut menegaskan kesiapannya untuk tampil habis-habisan demi menjegal langkah rival bebuyutannya itu dalam perburuan gelar juara Super League 2025-2026.

Persib Bandung akan berhadapan dengan Persija Jakarta di pekan ke-32 Super League 2025-2026. Laga itu akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur pada Minggu 10 Mei 2026.

Bisa dibilang, pertandingan tersebut menjadi penentu dalam persaingan gelar juara musim ini. Persib membutuhkan kemenangan agar tetap berada di puncak klasemen.

1. Persaingan Sengit di Papan Atas Klasemen

Saat ini, Maung Bandung —julukan Persib— memimpin dengan koleksi 72 poin. Sementara, Borneo FC mengekor dengan koleksi poin serupa, tetapi Persib unggul selisih gol.

Di sisi lain, Persija juga datang dengan target wajib menang. Berada di peringkat ketiga dengan torehan 65 poin, tim berjuluk Macan Kemayoran itu harus meraih tiga poin untuk menjaga peluang dalam perebutan gelar juara musim ini.

Andrew Jung menegaskan kesiapannya menghadapi laga sarat gengsi tersebut. Dia bahkan bertekad mengubur harapan Persija untuk menjadi juara.

Andrew Jung. (Foto: Instagram/andrewcadabra)

2. Antusiasme Debut di Laga Klasik

Pemain asal Prancis itu mengaku antusias menatap pertandingan kontra Persija. Pasalnya, Jung sebelumnya absen pada pertemuan putaran pertama karena mengalami cedera.

 

