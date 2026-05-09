HOME BOLA LIGA INDONESIA

Apa Dukungan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ke Persija Jelang Lawan Persib Bandung?

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |00:05 WIB
Pramono Anung memberikan dukungan kepada Persija Jakarta jelang melawan Persib Bandung. (Foto: Okezone/Danandaya Arya putra)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengonfirmasi memberi dukungan kepada Persija Jakarta, walaupun laga melawan Persib Bandung digelar di Stadion Segiri Samarinda pada Minggu, 10 Mei 2026. Ia menyebut, meski klub tersebut dikelola secara independen, Persija Jakarta tetap membawa nama dan menjadi representasi Jakarta setiap bertanding.

"Mengenai apa yang disupport oleh pemerintah DKI Jakarta, karena bagaimana pun Persija itu kan sebenarnya independen, tetapi mewakili representasi Jakarta," kata Pramono Anung ketika ditemui di Jakarta Timur, Jumat 8 Mei 2026.

Dukungan terus diberikan Pramono Anung kepada Persija Jakarta. (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)

1. Rahasiakan Bentuk Dukungan ke Persija Jakarta

Urusan Pemprov DKI Jakarta mendukung Persija, Pramono menilai hal tersebut tak perlu disampaikan secara terbuka kepada publik. Di manapun Persija Jakarta bertanding, ia akan memberi dukungan penuh kepada anak asuh Mauricio Souza.

"Tentunya kami untuk urusan (support) itu nggak perlu disampaikan ke luar apa yang akan di-support oleh (Pemprov DKI) Jakarta kepada Persija," ucap dia. 

Ia menegaskan, mencintai Persija Jakarta bukan hanya karena posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sejak tahun 2011 ia mengklaim telah menjadi pendukung setia klub kebanggaan warga Jakarta. 

"Saya menjadi penggemar Persija itu bukan karena saya menjadi gubernur. Jejak digital saya bahkan dari tahun 2011 pun saya adalah pendukung Persija. Boleh dibuka," ucap Pramono Anung.

 

