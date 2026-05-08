Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Laga Terpanas Antara Persija Jakarta vs Persib Bandung, Nomor 1 Sampai Bentrok di Venue Netral!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |20:27 WIB
5 Laga Terpanas Antara Persija Jakarta vs Persib Bandung, Nomor 1 Sampai Bentrok di Venue Netral!
Berikut lima laga Persija Jakarta vs Persib Bandung terpanas (Foto: Instagram/@persib)
A
A
A

BERIKUT lima laga terpanas antara Persija Jakarta vs Persib Bandung. Salah satunya sampai bentrok suporter di venue netral.

Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung akan digelar akhir pekan ini di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu 10 Mei 2026 pukul 15.30 WIB. Laga dipastikan berjalan dalam tensi tinggi.

Tapi, dalam sejarahnya, duel ini memang berpotensi panas. Lantas, seperti apa sejarah pertemuan kedua kesebelasan?

5 Laga Terpanas Antara Persija Jakarta vs Persib Bandung

1. Persija Jakarta vs Persib Bandung di Liga Indonesia 2013

PERSIJA VS PERSIB

Perseteruan antara The Jakmania dengan Bobotoh sempat ingin didamaikan oleh Menpora RI saat itu, Roy Suryo. Ia menginisiasi digelarnya pertandingan di venue netral yakni Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta, di mana kedua kelompok suporter bisa duduk satu tribun.

Namun, ide itu buyar dalam hitungan jam. Duel sempat tertunda karena terjadi keributan antara dua kelompok suporter di stadion. Ketika laga usai, bentrokan kembali pecah, meski laga berakhir 1-1.

2. Persija Jakarta vs Persib Bandung di Liga Indonesia 2005

PERSIJA VS PERSIB

Perseteruan kedua kelompok suporter sudah panas sejak dekade 2000-an. Salah satu buktinya terjadi 19 tahun silam. Persija seharusnya menjamu Persib di Stadion Lebak Bulus, Jakarta.

Akan tetapi, Persib tidak kunjung datang hingga waktunya kick off. Mereka memilih kalah walkover (WO) karena melihat The Jakmania membludak hingga ke pinggir lapangan dan merasa tidak aman.

3. Persija Jakarta vs Persib Bandung di Liga Indonesia 2002

Persija vs Persib PT LIB

Tiga tahun sebelum itu, duel berjalan sengit tapi relatif bebas dari bentrokan. Namun, laga dipanaskan oleh gol kontroversial Budi Sudarsono di menit ke-30.

Pasalnya, bola yang tadinya adalah lemparan ke dalam untuk fair play, malah diambil si Piton dan diceploskan ke gawang. Protes keras dilancarkan Persib kendati pertandingan berakhir sama kuat 1-1.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/49/3217254/ketua_umum_the_jakmania_diky_soemarno_mengingatkan_bobotoh_untuk_mematuhi_regulasi_terkait_suporter_tandang-HEbL_large.jpg
Persija Jakarta vs Persib Bandung, The Jakmania Ingatkan Bobotoh Jangan Nekat Datang ke Samarinda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/49/3217244/persik_kediri_menang_telak_3_0_atas_semen_padang_di_super_league_2025_2026-5B8z_large.jpg
Hasil Semen Padang vs Persik Kediri di Super League 2025-2026: Macan Putih Menang 3-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/49/3217197/berikut_lima_pemain_top_persib_bandung_yang_pernah_dibajak_dari_persija_jakarta-5FGW_large.jpg
5 Pemain Top Persib Bandung yang Pernah Dibajak dari Persija Jakarta, Nomor 1 Marc Klok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/49/3217180/the_jakmania_resmi_mengadukan_marc_klok_ke_pssi-djYS_large.jpg
The Jakmania Resmi Adukan Marc Klok ke PSSI Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/08/11/1704435/hasil-undian-piala-aff-u19-2026-indonesia-segrup-vietnam-zvj.webp
Hasil Undian Piala AFF U-19 2026: Indonesia Segrup Vietnam
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/05/08/penyanyi_asal_kolombia_shakira_foto_asiaone.jpg
Shakira Rilis Teaser Lagu Piala Dunia 2026, Video di Stadion Maracana Jadi Sorotan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement