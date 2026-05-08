5 Laga Terpanas Antara Persija Jakarta vs Persib Bandung, Nomor 1 Sampai Bentrok di Venue Netral!

BERIKUT lima laga terpanas antara Persija Jakarta vs Persib Bandung. Salah satunya sampai bentrok suporter di venue netral.

Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung akan digelar akhir pekan ini di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu 10 Mei 2026 pukul 15.30 WIB. Laga dipastikan berjalan dalam tensi tinggi.

Tapi, dalam sejarahnya, duel ini memang berpotensi panas. Lantas, seperti apa sejarah pertemuan kedua kesebelasan?

1. Persija Jakarta vs Persib Bandung di Liga Indonesia 2013

Perseteruan antara The Jakmania dengan Bobotoh sempat ingin didamaikan oleh Menpora RI saat itu, Roy Suryo. Ia menginisiasi digelarnya pertandingan di venue netral yakni Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta, di mana kedua kelompok suporter bisa duduk satu tribun.

Namun, ide itu buyar dalam hitungan jam. Duel sempat tertunda karena terjadi keributan antara dua kelompok suporter di stadion. Ketika laga usai, bentrokan kembali pecah, meski laga berakhir 1-1.

2. Persija Jakarta vs Persib Bandung di Liga Indonesia 2005

Perseteruan kedua kelompok suporter sudah panas sejak dekade 2000-an. Salah satu buktinya terjadi 19 tahun silam. Persija seharusnya menjamu Persib di Stadion Lebak Bulus, Jakarta.

Akan tetapi, Persib tidak kunjung datang hingga waktunya kick off. Mereka memilih kalah walkover (WO) karena melihat The Jakmania membludak hingga ke pinggir lapangan dan merasa tidak aman.

3. Persija Jakarta vs Persib Bandung di Liga Indonesia 2002

Tiga tahun sebelum itu, duel berjalan sengit tapi relatif bebas dari bentrokan. Namun, laga dipanaskan oleh gol kontroversial Budi Sudarsono di menit ke-30.

Pasalnya, bola yang tadinya adalah lemparan ke dalam untuk fair play, malah diambil si Piton dan diceploskan ke gawang. Protes keras dilancarkan Persib kendati pertandingan berakhir sama kuat 1-1.