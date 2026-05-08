Hasil Semen Padang vs Persik Kediri di Super League 2025-2026: Macan Putih Menang 3-0!

PADANG – Hasil Semen Padang vs Persik Kediri di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora H. Agus Salim, Kota Padang, Sumatra Barat, Jumat (8/5/2026) sore WIB, itu berakhir dengan skor 3-0 untuk Macan Putih.

Tiga gol Persik dicetak oleh Jose Enrique (3’, 52’) dan Adrian Luna (55’). Kemenangan ini mengukuhkan mereka di papan tengah klasemen Super League 2025-2026.

Jalannya Pertandingan

Persik Kediri langsung bermain trengginas sejak awal pertandingan. Sementara, Semen Padang kesulitan untuk mengembangkan permainan di awal babak pertama.

Macan Putih -julukan Persik Kediri- yang bermain agresif akhirnya sukses mencetak gol cepat. Jose Enrique (3') berhasil menyambar umpan terukur Adrian Luna.

Selepas gol tersebut, Persik Kediri terus menekan pertahanan Semen Padang. Kabau Sirah -julukan Semen Padang- mengandalkan serangan balik cepat.

Namun, upaya itu tidak efektif untuk menghancurkan pertahanan Persik Kediri. Akhirnya, babak pertama selesai untuk keunggulan Persik Kediri atas Semen Padang 1-0.

Memasuki babak kedua, Persik Kediri masih bermain dengan intensitas serangan tinggi. Hasilnya manis, Jose Enrique (52') mencetak gol kedua.