5 Pemain Top Persib Bandung yang Pernah Dibajak dari Persija Jakarta, Nomor 1 Marc Klok!

Persija akan menjamu Persib di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu 10 Mei 2026 pukul 15.30 WIB. Duel panas ini akan menjadi sajian utama di pekan ke-32 Super League 2025-2026.

Kendati kerap menghadirkan rivalitas sengit, perpindahan pemain di kedua tim bukan hal yang tabu. Tercatat, ada lima pemain top Persib yang justru dibajak dari Persija. Siapa saja?

5 Pemain Top Persib Bandung yang Pernah Dibajak dari Persija Jakarta

1. Marc Klok

Kepergian pemain satu ini bisa dibilang paling kontroversial. Setelah mengantarkan Persija juara Piala Menpora 2021, Klok memilih mengakhiri kontraknya lebih cepat. Tidak disangka-sangka, pesepakbola kelahiran Amsterdam ini memilih menyeberang ke Persib.

Klok dianggap berkhianat karena Persija membantunya mendapatkan kewarganegaraan Indonesia sebelum hengkang ke Kota Kembang! Pun begitu, ia sangat sukses di Persib dengan torehan dua gelar juara liga.

2. Atep

Pemain satu ini sebetulnya merupakan didikan Diklat Persib. Namun, Atep justru mendapatkan tawaran lebih dulu untuk bermain di Persija pada 2004 setelah penampilan apiknya di Timnas Indonesia U-19.

Ketika kontraknya habis pada 2008, Persib baru datang. Sebagai warga asli Jawa Barat, Atep tentu saja memenuhi panggilan tersebut.

3. Rezaldi Hehanussa

Pemain satu ini besar sebagai didikan asli Akademi Persija. Rezaldi bahkan menjadi bagian penting dari skuad Macan Kemayoran yang sukses menjuarai Liga 1 2018 serta Piala Menpora 2021.

Tapi, cedera panjang membuat performanya menurun dan mulai kehilangan tempat. Rezaldi memutuskan mengakhiri kontrak pada pertengahan musim 2023. Ia kemudian bergabung dengan Persib hingga saat ini.