Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Pemain Top Persib Bandung yang Pernah Dibajak dari Persija Jakarta, Nomor 1 Marc Klok!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |15:27 WIB
5 Pemain Top Persib Bandung yang Pernah Dibajak dari Persija Jakarta, Nomor 1 Marc Klok!
Berikut lima pemain top Persib Bandung yang pernah dibajak dari Persija Jakarta termasuk Marc Klok (Foto: X/@marcklok10)
A
A
A

BERIKUT lima pemain top Persib Bandung yang pernah dibajak dari Persija Jakarta. Salah satunya adalah Marc Klok!

Persija akan menjamu Persib di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu 10 Mei 2026 pukul 15.30 WIB. Duel panas ini akan menjadi sajian utama di pekan ke-32 Super League 2025-2026.

Kendati kerap menghadirkan rivalitas sengit, perpindahan pemain di kedua tim bukan hal yang tabu. Tercatat, ada lima pemain top Persib yang justru dibajak dari Persija. Siapa saja?

5 Pemain Top Persib Bandung yang Pernah Dibajak dari Persija Jakarta

1. Marc Klok

Marc Klok beraksi di laga Persib Bandung vs Lion City Sailors FC (Foto: AFC)

Kepergian pemain satu ini bisa dibilang paling kontroversial. Setelah mengantarkan Persija juara Piala Menpora 2021, Klok memilih mengakhiri kontraknya lebih cepat. Tidak disangka-sangka, pesepakbola kelahiran Amsterdam ini memilih menyeberang ke Persib.

Klok dianggap berkhianat karena Persija membantunya mendapatkan kewarganegaraan Indonesia sebelum hengkang ke Kota Kembang! Pun begitu, ia sangat sukses di Persib dengan torehan dua gelar juara liga.

2. Atep

Atep Persib

Pemain satu ini sebetulnya merupakan didikan Diklat Persib. Namun, Atep justru mendapatkan tawaran lebih dulu untuk bermain di Persija pada 2004 setelah penampilan apiknya di Timnas Indonesia U-19.

Ketika kontraknya habis pada 2008, Persib baru datang. Sebagai warga asli Jawa Barat, Atep tentu saja memenuhi panggilan tersebut.

3. Rezaldi Hehanussa

Rezaldi Hehanusa, Persib Bandung vs PSM Makassar

Pemain satu ini besar sebagai didikan asli Akademi Persija. Rezaldi bahkan menjadi bagian penting dari skuad Macan Kemayoran yang sukses menjuarai Liga 1 2018 serta Piala Menpora 2021.

Tapi, cedera panjang membuat performanya menurun dan mulai kehilangan tempat. Rezaldi memutuskan mengakhiri kontrak pada pertengahan musim 2023. Ia kemudian bergabung dengan Persib hingga saat ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/49/3217180/the_jakmania_resmi_mengadukan_marc_klok_ke_pssi-djYS_large.jpg
The Jakmania Resmi Adukan Marc Klok ke PSSI Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/49/3217176/7500_tiket_dijual_untuk_laga_persija_vs_persib_di_stadion_segiri_lestarindosoccerfield-jMqn_large.jpg
7.500 Tiket Dijual untuk Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung di Stadion Segiri, Bobotoh Dilarang Hadir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/49/3217161/simak_adu_kisaran_gaji_thom_haye_dengan_rizky_ridho_jelang_persija_jakarta_vs_persib_bandung-Y81P_large.jpg
Adu Kisaran Gaji Thom Haye dengan Rizky Ridho Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/49/3217146/rizky_ridho_dkk_mendapatkan_dukungan_langsung_dari_ratusan_the_jakmania_felldy_utama-bgOF_large.jpg
Pesan Emosional Ratusan The Jakmania ke Pemain Persija Jakarta Jelang Lawan Persib Bandung: Kami Ingin Menang!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/07/11/1704241/wajah-sepak-bola-nasional-persija-terusir-dari-jakarta-pemain-psbs-biak-menjerit-gaji-4-bulan-belum-dibayar-jev.webp
Wajah Sepak Bola Nasional: Persija Terusir dari Jakarta, Pemain PSBS Biak Menjerit Gaji 4 Bulan Belum Dibayar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/04/15/ketua_umum_pssi_erick_thohir.jpg
Erick Thohir Bicara Target Besar Indonesia di Piala AFF U-19 2026, Vietnam Jadi Ancaman Utama
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement