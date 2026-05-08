Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung Resmi Kantongi Izin Keramaian, Stadion Segiri Siap Gelar El Clasico!

SAFETY and Security Officer (SSO) Borneo FC, Ahmad Herman Almuflih, menyatakan laga Persija Jakarta melawan Persib Bandung sudah mengantongi izin keamanan dari pihak kepolisian. Selanjutnya akan digelar rapat koordinasi (rakor) untuk membahas skema keamanan laga El Clasico-nya Indonesia ini.

Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung merupakan lanjutan pekan ke-32 Super League 2025-2026. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, pada Minggu 10 Mei 2026 pukul 15.30 WIB.

1. Dijamin Berjalan Aman

Herman mengatakan pihak keamanan memastikan laga Persija vs Persib di Stadion Segiri berjalan aman. Seperti yang telah diungkap di atas, mereka sudah mengeluarkan izin keramaian untuk laga yang hanya boleh dihadiri suporter skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

"Intinya mereka (Kepolisian) mendukung. Untuk surat perizinan dokumen sudah masuk semua," kata Herman kepada Okezone.

2. Larang Bobotoh ke Stadion Segiri

Ia menegaskan belum bisa membeberkan terkait skema antisipasi mencegah kehadiran suporter tim tamu, yakni Bobotoh. Terkait hal itu akan lebih dahulu dibahas secara detail dalam rapat koordinasi.

"Kemungkinan habis sholat Jumat rakor pihak-pihak maupun instansi terkait," ucap Herman.