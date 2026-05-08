Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung Resmi Kantongi Izin Keramaian, Stadion Segiri Siap Gelar El Clasico!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |08:28 WIB
Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung Resmi Kantongi Izin Keramaian, Stadion Segiri Siap Gelar El Clasico!
Stadion Segiri siap gelar laga Persib Bandung vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@persija)
A
A
A

SAFETY and Security Officer (SSO) Borneo FC, Ahmad Herman Almuflih, menyatakan laga Persija Jakarta melawan Persib Bandung sudah mengantongi izin keamanan dari pihak kepolisian. Selanjutnya akan digelar rapat koordinasi (rakor) untuk membahas skema keamanan laga El Clasico-nya Indonesia ini.

Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung merupakan lanjutan pekan ke-32 Super League 2025-2026. Pertemuan kedua tim akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, pada Minggu 10 Mei 2026 pukul 15.30 WIB.

Stadion Segiri Samarinda siap gelar laga Persija vs Persib. (Foto: Instagram/@persija)
Stadion Segiri Samarinda siap gelar laga Persija vs Persib. (Foto: Instagram/@persija)

1. Dijamin Berjalan Aman

Herman mengatakan pihak keamanan memastikan laga Persija vs Persib di Stadion Segiri berjalan aman. Seperti yang telah diungkap di atas, mereka sudah mengeluarkan izin keramaian untuk laga yang hanya boleh dihadiri suporter skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

"Intinya mereka (Kepolisian) mendukung. Untuk surat perizinan dokumen sudah masuk semua," kata Herman kepada Okezone.

2. Larang Bobotoh ke Stadion Segiri

Ia menegaskan belum bisa membeberkan terkait skema antisipasi mencegah kehadiran suporter tim tamu, yakni Bobotoh. Terkait hal itu akan lebih dahulu dibahas secara detail dalam rapat koordinasi.

"Kemungkinan habis sholat Jumat rakor pihak-pihak maupun instansi terkait," ucap Herman.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/49/3216959/andritany_ardhiyasa_tidak_terlihat_dalam_sesi_latihan_persija_jakarta_di_persija_training_ground-PBuy_large.jpg
Tak Nampak di Sesi Latihan, Andritany Ardhiyasa Absen dari Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/49/3216960/koldo_obieta_meminta_rekan_rekan_setimnya_di_borneo_fc_untuk_fokus_pada_tiga_laga_sisa_super_league_2025_2026-Za43_large.jpg
Fokus 3 Laga Sisa, Borneo FC Jaga Asa Juara Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/49/3216972/beckham_putra_sangat_percaya_diri_jelang_laga_persija_jakarta_vs_persib_bandung_di_pekan_ke_32_super_league_2025_2026-5XRq_large.jpg
Beckham Putra Pede Banget Persib Bandung Raih Hasil Positif di Kandang Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/49/3216973/paulo_ricardo_mengaku_tidak_masalah_laga_persija_jakarta_kontra_persib_bandung_digelar_di_stadion_segiri-Uzu9_large.jpg
Paulo Ricardo Tak Masalah Persija Jakarta vs Persib Bandung Dihelat di Samarinda: Kami Bermain untuk Menang!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/07/11/1704223/arsenal-tatap-gelar-invincibles-liga-champions-20252026-hgc.webp
Arsenal Tatap Gelar Invincibles Liga Champions 2025/2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/04/01/presiden_fifa_gianni_infantino.jpg
FIFA Hukum Berat 1 Pemain Argentina, Terancam Jadi Penonton di Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement