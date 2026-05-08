HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tak Nampak di Sesi Latihan, Andritany Ardhiyasa Absen dari Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung?

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |03:05 WIB
Andritany Ardhiyasa tidak terlihat dalam sesi latihan Persija Jakarta di Persija Training Ground (Foto: Instagram/@persija)
DEPOK – Andritany Ardhiyasa tidak terlihat dalam sesi latihan Persija Jakarta di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat, Kamis 7 Mei 2026 pagi WIB. Akankah kiper lokal tersebut absen pada laga melawan Persib Bandung?

Persija akan berhadapan dengan Persib di pekan ke-32 Super League 2025-2026. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu 10 Mei 2026 pukul 15.30 WIB.

1. Krusial

Skuad Persija Jakarta berlatih jelang hadapi Persib Bandung (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
Skuad Persija Jakarta berlatih jelang hadapi Persib Bandung (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

Laga tersebut sangat krusial bagi kedua tim. Persija sedang menjaga asa untuk meraih gelar juara, sedangkan Persib tengah mempertahankan takhta puncak klasemen.

Maung Bandung kini memimpin klasemen dengan koleksi 72 poin, unggul selisih gol atas Borneo FC yang ada di posisi kedua. Sementara, Persija berada di urutan ketiga dengan koleksi 65 poin.

Mengingat pentingnya laga tersebut, pelatih Mauricio Souza menggeber latihan Macan Kemayoran. Sejak pukul 08.00 WIB, Eksel Runtukahu dan kolega sudah berada lapangan.

Menurut pantauan Okezone, mereka mengawali latihan dari pemanasan di gym. Setelah itu, pasukan Mauricio Souza bergeser ke lapangan hijau untuk latihan kombinasi.

Mulai dari pemanasan lanjutan, jogging, hingga berlatih penyelesaian akhir atau finishing, semua menu latihan dilahap. Semua pemain terlibat dalam sesi ini, tak terkecuali penjaga gawang.

 

