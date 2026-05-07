Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Daftar Stadion yang Pernah Dipakai Persija Jakarta untuk Lawan Persib Bandung

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |19:04 WIB
Daftar Stadion yang Pernah Dipakai Persija Jakarta untuk Lawan Persib Bandung
Stadion Segiri siap jadi venue duel Persija Jakarta vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/borneofc.id)
A
A
A

RIVALITAS panas antara Persija Jakarta dan Persib Bandung kembali menemui babak baru pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Namun, duel bertajuk El Clasico Indonesia yang dijadwalkan pada Minggu 10 Mei 2026 ini kembali harus terusir dari ibu kota.

Stadion Segiri di Samarinda, Kalimantan Timur, dipilih menjadi saksi bisu pertarungan dua raksasa yang saat ini tengah bersaing ketat di papan atas klasemen. Laga ini menjadi sangat krusial mengingat posisi kedua tim di klasemen sementara.

Persib Bandung saat ini kukuh di puncak dengan raihan 72 poin, sementara Persija Jakarta membayangi di posisi ketiga dengan 65 poin.

Pertemuan di Samarinda ini juga memperpanjang catatan panjang absennya duel maut tersebut di Jakarta, di mana laga kandang terakhir Macan Kemayoran yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) terjadi pada Juli 2019 silam.

1. Tim Musafir

Status sebagai tim musafir bukanlah hal baru bagi Persija Jakarta. Sejak era Indonesia Super League (ISL) 2008-2009, Macan Kemayoran kerap terpaksa berpindah-pindah markas akibat kendala izin keamanan maupun renovasi stadion di Jakarta.

Stadion Patriot Chandrabaga
Stadion Patriot Chandrabaga

Stadion Gajayana di Malang menjadi salah satu tempat pengungsian awal, di mana kala itu Persija harus mengakui keunggulan Persib dengan skor 1-2. Selain Malang, Stadion Manahan di Solo sempat dilabeli sebagai rumah kedua bagi Persija.

Ismed Sofyan, legenda Persija, pernah berujar bahwa timnya selalu merasa nyaman bermain di Solo setiap kali ibu kota sedang tidak ramah bagi mereka. Tercatat, laga kontra Persib pada Liga 1 2017 juga pernah dipentaskan di stadion berkapasitas 20 ribu penonton tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/49/3217017/persib_bandung-kqDa_large.jpg
Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung, Ribuan Bobotoh Padati GBLA!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/49/3217010/bojan_hodak-VzB1_large.jpg
Adu Kisaran Gaji Pelatih Persib Bojan Hodak vs Pelatih Persija Mauricio Souza, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/49/3216979/persib_bandung_vs_persija_jakarta-4aNL_large.jpg
Adu Skuad Termahal Persib Bandung dengan Persija Jakarta Jelang El Classio, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/49/3216967/pemain_psbs_biak_mengancam_mogok_main_lawan_dewa_united-v5Fb_large.jpg
Gaji Tertunggak 4 Bulan, Pemain PSBS Biak Ancam Mogok Main Lawan Dewa United
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/07/11/1704167/link-jadwal-dan-cara-nonton-qatar-vs-indonesia-u17-di-vision-zto.webp
Link, Jadwal, dan Cara Nonton Qatar vs Indonesia U17 di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/pelatih_ac_milan_massimiliano_allegri.jpg
Allegri Dipecat? AC Milan Mulai Dekati Mantan Pelatih Real Madrid
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement