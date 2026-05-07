Penyebab Handball Joao Neves Tak Dihukum Penalti di Laga Bayern Munich vs PSG

MUNICH – Penyebab handball Joao Neves tak dihukum penalti di laga Bayern Munich vs PSG pada leg II semifinal Liga Champions 2025-2026 akhrinya terungkap. Momen itu sempat jadi kontroversi.

1. Selisih 2 Gol

Laga Bayern Munich vs PSG itu berlangsung di Stadion Allianz Arena, Munich, Jerman, Kamis (7/5/2026) dini hari WIB. Agregat 4-5 untuk keunggulan Les Parisien setelah memenangi leg I pekan lalu.

Bayern wajib menang dengan selisih 2 gol untuk lolos tapi duel berakhir 1-1. Ousmane Dembele membawa tim tamu memimpin di menit ketiga sebelum Harry Kane menyamakan skor di ujung laga.

2. Handball

Kontroversi sempat terjadi di menit ke-31. Ketika itu, bola sapuan Vitinha di kotak penalti mengenai tangan Joao Neves dalam kondisi yang tidak natural alias membuat tubuhnya terlihat lebih besar.

Tapi, wasit Joao Pinheiro bergeming. Protes serta permintaan para pemain Bayern untuk mengecek VAR pun tak dihiraukan. Laga terus berlanjut tanpa ada intervensi.

Sikap pengadil asal Portugal itu ternyata sudah benar menurut regulasi terbaru dari International Football Association Board (IFAB). Dalam situasi bola yang mengenai tangan dari tembakan atau sundulan yang dilakukan rekan setim, tidak otomatis dianggap pelanggaran.