HOME BOLA LIGA CHAMPION

Kalahkan Atletico Madrid 1-0, Declan Rice Sudah Punya Firasat Arsenal Bakal ke Final Liga Champions 2025-2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |08:22 WIB
Declan Rice mengaku sudah punya firasat Arsenal akan ke final Liga Champions 2025-2026 begitu gol tercipta (Foto: UEFA)
LONDON – Arsenal berhasil melangkah ke final Liga Champions 2025-2026 usai mengalahkan Atletico Madrid 1-0. Declan Rice mengaku sudah punya firasat akan lolos begitu gol tercipta.

1. Firasat ke Final

Bukayo Saka cetak gol kemenangan di laga Arsenal vs Atletico Madrid (Foto: Media Arsenal)
Duel Arsenal vs Atletico Madrid itu merupakan leg II semifinal Liga Champions 2025-2026. Laga digelar di Stadion Emirates, London, Inggris, Rabu (6/5/2026) dini hari WIB, dengan agregat 1-1.

Kedua tim hanya perlu menang dengan skor berapa pun untuk lolos ke final. Gol tunggal Bukayo Saka di menit ke-44 sudah cukup bagi Arsenal untuk unggul 2-1 secara agregat dari Atletico.

Usai laga, Rice mengaku sudah punya firasat timnya bakal lolos ke final Liga Champions 2025-2026 ketika Saka mencetak gol. Hal itu kemudian terbukti saat peluit panjang berbunyi.

“Begitu kami unggul 1-0, kami tahu kami akan memenangi laga dan pergi ke Budapest (venue final Liga Champions 2025-2026),” kata Rice, dikutip dari cuitan Fabrizio Romano di akun X @FabrizioRomano, Rabu (6/5/2026).

 

