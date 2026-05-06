Kalahkan Atletico Madrid 1-0, Declan Rice Sudah Punya Firasat Arsenal Bakal ke Final Liga Champions 2025-2026

LONDON – Arsenal berhasil melangkah ke final Liga Champions 2025-2026 usai mengalahkan Atletico Madrid 1-0. Declan Rice mengaku sudah punya firasat akan lolos begitu gol tercipta.

1. Firasat ke Final

Duel Arsenal vs Atletico Madrid itu merupakan leg II semifinal Liga Champions 2025-2026. Laga digelar di Stadion Emirates, London, Inggris, Rabu (6/5/2026) dini hari WIB, dengan agregat 1-1.

Kedua tim hanya perlu menang dengan skor berapa pun untuk lolos ke final. Gol tunggal Bukayo Saka di menit ke-44 sudah cukup bagi Arsenal untuk unggul 2-1 secara agregat dari Atletico.

Usai laga, Rice mengaku sudah punya firasat timnya bakal lolos ke final Liga Champions 2025-2026 ketika Saka mencetak gol. Hal itu kemudian terbukti saat peluit panjang berbunyi.

“Begitu kami unggul 1-0, kami tahu kami akan memenangi laga dan pergi ke Budapest (venue final Liga Champions 2025-2026),” kata Rice, dikutip dari cuitan Fabrizio Romano di akun X @FabrizioRomano, Rabu (6/5/2026).