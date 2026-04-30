Jadwal dan Link Live Streaming Barcelona vs Bayern Munich di Semifinal UWCL 2025-2026

JAKARTA – Duel penentuan akan tersaji di babak semifinal UEFA Women's Champions League 2025-2026 saat FC Barcelona Femení menghadapi FC Bayern Munich Women pada leg kedua. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 3 Mei 2026 pukul 21.25 WIB. Kamu juga bisa menyaksikannya melalui live streaming di VISION+ dengan klik link di sini.

Pada leg pertama, kedua tim bermain imbang 1-1 dalam laga yang berlangsung ketat. Bayern sempat unggul lebih dulu, namun Barcelona mampu membalas dan menjaga peluang tetap terbuka. Hasil tersebut membuat leg kedua menjadi sangat krusial karena belum ada tim yang benar-benar di atas angin.

Barcelona kini memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri. Dengan gaya permainan yang mengandalkan penguasaan bola dan tekanan tinggi, mereka berpotensi mengontrol jalannya pertandingan sejak awal. Selain itu, pengalaman mereka di fase gugur kompetisi Eropa bisa menjadi faktor penting dalam laga penentuan seperti ini.

Pertandingan ini dipastikan berjalan dengan tensi tinggi, mengingat satu kesalahan kecil saja bisa menentukan siapa yang melangkah ke final. Baik Barcelona maupun Bayern akan tampil habis-habisan demi mengamankan tiket ke partai puncak.

Jangan lewatkan keseruan laga semifinal leg kedua ini yang akan menjadi penentuan nasib kedua tim.

(Wikanto Arungbudoyo)

