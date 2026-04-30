Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Arsenal dan Bayern Munich Dirugikan karena Aturan Aneh Handball di Liga Champions, Legenda Inggris Semprot UEFA

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |08:58 WIB
Arsenal dan Bayern Munich Dirugikan karena Aturan Aneh Handball di Liga Champions, Legenda Inggris Semprot UEFA
Momen Julian Alvarez melakukan tendangan penalti di laga Atletico Madrid vs Arsenal. (Foto: UEFA)
LEGENDA sepak bola Inggris, Steve McManaman, meluapkan kekesalannya terhadap standar aturan handball yang diterapkan UEFA di kompetisi antarklub Eropa seperti di Liga Champions. Mantan pemain Real Madrid dan Liverpool tersebut secara terang-terangan mendesak otoritas tertinggi sepak bola Eropa itu untuk segera menghapus atau merombak aturan yang ia labeli sebagai mengerikan tersebut.

Keresahan McManaman mencuat setelah munculnya dua keputusan penalti kontroversial dalam laga leg pertama semifinal Liga Champions 2025-2026 tengah pekan ini. Arsenal dan Bayern Munich menjadi pihak yang paling dirugikan setelah pemain mereka, Ben White dan Alphonso Davies, dianggap melakukan pelanggaran handball yang berujung fatal pada hasil akhir pertandingan leg pertama.

1. Ketimpangan Standar

Salah satu poin utama yang disoroti McManaman adalah adanya perbedaan mencolok antara kriteria handball di Liga Inggris dengan turnamen UEFA. Menurutnya, wasit di kompetisi Eropa kini terlalu mudah memberikan penalti untuk kontak bola dengan tangan yang sebenarnya tidak disengaja atau merupakan konsekuensi gerakan tubuh alami.

“Aturan handball ini sebenarnya merusak sepak bola. Apa yang terjadi semalam pada Alphonso Davies dan malam ini (pada Ben White) sangatlah buruk,” ujar McManaman saat berbicara di TNT Sports, dikutip dari Standard, Kamis (30/4/2026).

Atletico Madrid vs Arsenal. (Foto: UEFA)

McManaman merujuk pada insiden Davies di laga Paris Saint-Germain (PSG) vs Bayern Munich, di mana bola hasil tendangan Ousmane Dembele sempat berbelok arah setelah mengenai paha pemain sebelum menyentuh lengannya. Dalam laga tersebut, Bayern pun akhirnya kalah dengan skor 4-5.

 “Hal yang menyedihkan adalah adanya ketidaksesuaian antara apa yang terjadi di level Premier League (Liga Inggris) dan di Eropa. Jaraknya semakin menjauh karena mereka memberikan penalti untuk segalanya sekarang,” tambah McManaman.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement