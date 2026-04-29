5 Fakta Gila di Balik Hujan Gol PSG vs Bayern Munich di Liga Champions 2025-2026, Nomor 1 Lampaui Rekor Josep Guardiola

PARIS – Ada 5 fakta gila yang terjadi saat hujan gol di laga Paris Saint-Germain (PSG) vs Bayern Munich pada leg pertama semifinal Liga Champions 2025-2026, Rabu (29/4/2026) dini hari WIB. Skor akhir 5-4 untuk kemenangan PSG telah menempatkan duel ini ke dalam buku sejarah sebagai salah satu pertandingan paling ikonik di kompetisi elite Eropa.

Pertarungan hidup-mati ini akan berlanjut pada leg kedua di markas Bayern Munich pada Kamis, 7 Mei 2026 mendatang. Dengan modal skor 5-4, drama dipastikan masih jauh dari kata usai.

Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai persiapan leg kedua di Allianz Arena, ada baiknya kita membahas fakta-fakta menarik yang terjadi saat PSG menghajar Bayern 5-4.

Berikut 5 Fakta Gila di Balik Hujan Gol PSG vs Bayern Munich di Liga Champions 2025-2026:

1. Luis Enrique Melampaui Rekor Josep Guardiola

Malam di markas PSG menjadi tonggak sejarah pribadi yang luar biasa bagi Luis Enrique. Ia resmi mencatatkan kemenangan ke-50 di ajang Liga Champions.

Istimewanya, Enrique mencapai angka tersebut hanya dalam 77 pertandingan, menjadikannya pelatih tercepat yang meraih 50 kemenangan dalam sejarah kompetisi. Enrique berhasil mematahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Josep Guardiola (80 pertandingan).

2. Menyamai Rekor Gol Terbanyak Sepanjang Masa

Sembilan gol yang tercipta dalam satu malam menyamai rekor gol terbanyak dalam satu laga semifinal sepanjang sejarah European Cup/Liga Champions. Rekor ini sebelumnya bertahan selama 66 tahun, sejak laga Eintracht Frankfurt menghancurkan Rangers 6-3 pada musim 1959-1960.

Intensitas tanpa henti di Paris membuktikan bahwa gairah menyerang mampu meruntuhkan kaku dan dinginnya taktik sepak bola modern.

3. Sejarah Baru Dua Tim dengan 40+ Gol

Ketajaman lini serang kedua tim musim ini benar-benar berada di level yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Liga Champions, terdapat dua tim yang mampu mencetak lebih dari 40 gol dalam satu kampanye musim yang sama.