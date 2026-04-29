PSG vs Bayern Munich Berakhir 5-4 di Leg I Semifinal Liga Champions 2025-2026, Luis Enrique: Pertandingan Gila!

PARIS – Laga leg pertama semifinal Liga Champions 2025-2026 antara Paris Saint-Germain (PSG) vs Bayern Munich tidak hanya meninggalkan skor mencolok 5-4, tetapi juga kesan mendalam bagi pelatih tuan rumah, Luis Enrique. Enrique tampak masih terkesima dengan apa yang baru saja terjadi di atas rumput Stadion Parc des Princes.

Bagi Enrique, pertandingan PSG vs Bayern bukan sekadar perebutan tiket final, melainkan sebuah mahakarya sepak bola yang jarang terjadi. Kemenangan tipis ini menjadi modal berharga bagi PSG, meski mereka sempat dibuat berkeringat dingin oleh perlawanan spartan skuad asuhan Vincent Kompany yang menolak menyerah hingga menit terakhir.

1. Intensitas Tinggi

Bagi Luis Enrique, duel ini adalah anomali dalam karier panjangnya. Ia menyoroti bagaimana ritme permainan tidak menurun sedikit pun sepanjang 90 menit.

Atmosfer kompetitif yang ditunjukkan kedua tim membuat sang pelatih merasa bangga, bukan hanya karena hasil akhir, tetapi karena kualitas hiburan yang disuguhkan kepada dunia.

Luis Enrique. (Foto: UEFA)

"Kami telah menunjukkan tim seperti apa kami sebenarnya. Saya belum pernah melihat pertandingan dengan intensitas dan gairah untuk menang seperti ini. Penggemar dari kedua tim harus merasa bahagia atas tontonan ini," ujar Luis Enrique, melansir dari Marca, Rabu (29/4/2026).

Meski sempat menyesali hilangnya keunggulan tiga gol yang sempat diraih timnya, Enrique tetap memuji keberanian Bayern yang berani mengambil risiko besar untuk mengejar ketertinggalan.

"Secara fisik, ritme pertandingan tidak jatuh, dan untuk itu saya harus mengucapkan selamat kepada para pemain," tambahnya.