Real Madrid Ditekuk Bayern Munich 3-4, Alvaro Arbeloa: Kartu Merah Jadi Pembeda

Bayern Munich menang dramatis 4-3 atas Real Madrid di leg II Perempatfinal Liga Champions 2025-2026 (Foto: UEFA)

MUNICH – Pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, kecewa berat dengan kekalahan 3-4 dari Bayern Munich di leg II Perempatfinal Liga Champions 2025-2026. Apalagi, hasil negatif itu diterima gara-gara kartu merah yang aneh.

1. Tujuh Gol

Bayern Munich vs Real Madrid di Liga Champions 2025-2026 (Foto: Real Madrid)

Duel Bayern Munich vs Real Madrid itu berlangsung di Stadion Allianz Arena, Munich, Jerman, Kamis (16/4/2026) dini hari WIB. Pertandingan diwarnai tujuh gol sepanjang 90 menit.

Tiga gol Madrid disarangkan Arda Guler (1’, 29’) dan Kylian Mbappe (42’). Sementara, Bayern membalas lewat Aleksandar Pavlovic (6’), Harry Kane (38’), Luis Diaz (89’), dan Michael Olise (90+4’).

Kontroversi terjadi di menit ke-86 saat wasit Slavko Vincic mencabut kartu kuning kedua untuk Eduardo Camavinga. Gelandang berpaspor Prancis itu harus keluar lapangan gara-gara dinilai menunda restart.

Momen itu jelas jadi pembeda. Madrid, yang dalam keadaan unggul 3-2, justru harus kemasukan dua gol di ujung laga. Mereka pun tersingkir dengan agregat 5-6.