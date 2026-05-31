HOME BOLA LIGA CHAMPION

Arsenal Kalah dari PSG di Final Liga Champions 2025-2026, Mikel Arteta: Kami Seharusnya Dapat Penalti!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |10:23 WIB
Mikel Arteta merasa Arsenal seharusnya juga mendapat hadiah penalti saat melawan PSG di Final Liga Champions 2025-2026 (Foto: Arsenal)
BUDAPEST – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, menyayangkan keputusan wasit pada laga final Liga Champions 2025-2026 kontra Paris Saint-Germain (PSG). Ia menilai seharusnya The Gunners juga mendapat hadiah penalti di extra time.

Laga PSG vs Arsenal itu berlangsung di Stadion Puskas Arena, Budapest, Hungaria, Minggu (31/5/2026) dini hari WIB.

1. Penalti

Kai Havertz cetak gol di laga PSG vs Arsenal pada Final Liga Champions 2025-2026 (Foto: Arsenal)

Arsenal lebih dulu unggul lewat gol Kai Havertz di menit keenam. PSG langsung melancarkan serangan sporadis tapi baru bisa menyamakan skor di menit ke-64 via penalti Ousmane Dembele.

Skor 1-1 itu bertahan hingga 90 menit. Duel dilanjutkan ke extra time tapi kedudukan tidak berubah. Saat adu penalti, PSG mampu mengungguli Arsenal 4-3!

Tapi, Arsenal merasa dirugikan. Mereka menilai sentuhan Nuno Mendes terhadap Noni Madueke di kotak terlarang pada babak tambahan, harusnya berbuah tendangan penalti dari wasit Daniel Siebert.

“Saya menonton semua (jenis) penalti di kompetisi ini selama 72 jam untuk memahami apakah itu penalti atau tidak, dan itu seharusnya dengan mudah (dianggap layak) penalti,” sembur Arteta, dikutip dari laman resmi Arsenal, dikutip Minggu (31/5/2026).

 

