Arsenal Kalah dari PSG di Final Liga Champions 2025-2026, Mikel Arteta: Kami Seharusnya Dapat Penalti!

BUDAPEST – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, menyayangkan keputusan wasit pada laga final Liga Champions 2025-2026 kontra Paris Saint-Germain (PSG). Ia menilai seharusnya The Gunners juga mendapat hadiah penalti di extra time.

Laga PSG vs Arsenal itu berlangsung di Stadion Puskas Arena, Budapest, Hungaria, Minggu (31/5/2026) dini hari WIB.

Arsenal lebih dulu unggul lewat gol Kai Havertz di menit keenam. PSG langsung melancarkan serangan sporadis tapi baru bisa menyamakan skor di menit ke-64 via penalti Ousmane Dembele.

Skor 1-1 itu bertahan hingga 90 menit. Duel dilanjutkan ke extra time tapi kedudukan tidak berubah. Saat adu penalti, PSG mampu mengungguli Arsenal 4-3!

Tapi, Arsenal merasa dirugikan. Mereka menilai sentuhan Nuno Mendes terhadap Noni Madueke di kotak terlarang pada babak tambahan, harusnya berbuah tendangan penalti dari wasit Daniel Siebert.

“Saya menonton semua (jenis) penalti di kompetisi ini selama 72 jam untuk memahami apakah itu penalti atau tidak, dan itu seharusnya dengan mudah (dianggap layak) penalti,” sembur Arteta, dikutip dari laman resmi Arsenal, dikutip Minggu (31/5/2026).