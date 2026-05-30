LINK live streaming Paris Saint-Germain (PSG) vs Arsenal di final Liga Champions 2025-2026 bisa klik di sini. PSG selaku juara bertahan Liga Champions, akan menantang The Gunners -julukan Arsenal- di Stadion Puskas Arena, Budapest, Hungaria pada Sabtu (30/5/2026) pukul 23.00 WIB.

1. Dua Kutub Sepakbola

Duel PSG vs Arsenal merupakan pertemuan dua kutub sepakbola. PSG berstatus tim tertajam, sedangkan Arsenal merupakan tim dengan pertahanan terkuat di Liga Champions.

PSG siap back-to-back juara Liga Champions.

PSG asuhan Luis Enrique telah mencetak 42 gol di Liga Champions 2025-2026. Sementara Arsenal, hanya kemasukan enam gol dari 14 pertandingan yang telah dijalani di Liga Champions 2025-2026.

Jelang menghadapi Arsenal, PSG dapat memainkan seluruh pemain terbaiknya di lini depan, termasuk Khvicha Kvaratskhelia yang telah mengemas 10 gol di Liga Champions 2025-2026.

Arsenal juga mendapat kabar baik jelang melawan PSG. Fullback kanan andalan mereka yang sudah lama absen, Jurrien Timber, dipastikan siap tempur melawan PSG.

2. Sejarah Tercipta?

Siapa pun yang memenangkan laga malam ini, kedua tim sama-sama mencetak sejarah. Jika menang atas Arsenal, PSG akan mencetak sejarah.