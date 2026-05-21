Jadwal dan Link Live Streaming Barcelona vs Lyon di Final UEFA Womens Champions League 2025-2026

JAKARTA – Kompetisi UEFA Women’s Champions League 2025-2026 mencapai laga penentuan dengan mempertemukan tim sepakbola wanita Barcelona dan Lyon di partai final. Klik di sini untuk nonton streaming.

Duel dua tim papan atas Eropa ini dipastikan menghadirkan pertandingan menarik yang sayang untuk dilewatkan para pencinta sepakbola wanita.

Barcelona sukses menembus final berkat performa gemilang sepanjang turnamen. Permainan cepat dan kolektivitas tim menjadi kekuatan utama dalam menghadapi lawan-lawannya di fase knockout.

Di kubu seberang, Lyon kembali menunjukkan pengalaman mereka di level tertinggi kompetisi Eropa. Klub asal Prancis itu tampil konsisten dan mampu menjaga performa hingga berhasil mengamankan tiket menuju laga final musim ini.