HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal Final Liga Champions 2025-2026: PSG vs Arsenal Bersua di Budapest!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |07:34 WIB
BUDAPEST – Jadwal final Liga Champions 2025-2026 sudah diketahui. Paris Saint-Germain (PSG) dan Arsenal akan bersua di Budapest, Hungaria, akhir Mei!

Tak terasa, Liga Champions 2025-2026 telah merampungkan babak semifinal. Arsenal lebih dulu menggenggam tiket ke partai puncak usai menyisihkan Atletico Madrid dengan agregat 2-1.

1. Sisihkan Atletico Madrid

Bukayo Saka cetak gol kemenangan di laga Arsenal vs Atletico Madrid (Foto: Media Arsenal)

The Gunners sukses menahan Los Rojiblancos 1-1 pada leg pertama yang digelar di Stadion Metropolitano, Madrid, Spanyol, pekan lalu. Mereka lalu menang 1-0 saat gantian jadi tuan rumah.

Sementara, PSG sempat terlibat dalam drama 9 gol saat menjamu Bayern Munich pada leg pertama di Stadion Parc des Princess, Paris, pekan lalu. Les Parisien merebut kemenangan krusial dengan skor 5-4!

Di leg kedua, atau saat gantian menjadi tim tamu, PSG sukses menahan Bayern 1-1 di Stadion Allianz Arena, Munich, Kamis (7/5/2026). Pasukan Luis Enrique pun berhak melaju ke partai final!

Bagi PSG, ini adalah final ketiga sepanjang sejarah. Mereka juga lolos ke partai puncak secara beruntun setelah jadi juara pada edisi 2024-2025.

 

