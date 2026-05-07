HOME BOLA LIGA CHAMPION

PSG Bantai Arsenal di Final Liga Champions 2025-2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |10:29 WIB
PSG Bantai Arsenal di Final Liga Champions 2025-2026?
PSG berpeluang membantai Arsenal di final Liga Champions 2025-2026. (Foto: Instagram/@PSG_English)
PARIS Saint-Germain (PSG) akan menantang Arsenal di final Liga Champions 2025-2026 yang berlangsung di Puskas Arena, Budapest, Hungaria pada Sabtu 30 Mei 2026 pukul 23.00 WIB. Apakah di partai puncak nanti Les Parisiens -julukan PSG- akan membantai Arsenal?

1. Arsenal Sering Loyo di Laga-Laga Krusial

Arsenal sangat superior di Liga Champions 2025-2026. Dari 14 pertandingan yang dijalani, The Gunners -julukan Arsenal- tak terkalahkan dengan catatan 11 menang dan tiga imbang.

Arsenal lolos ke final Liga Champions 2025-2026 setelah menang 2-1 atas Atletico Madrid. (Foto: Media Arsenal)
Arsenal lolos ke final Liga Champions 2025-2026 setelah menang 2-1 atas Atletico Madrid.

Namun, ketika turun di laga-laga krusial musim ini, Arsenal kerap terpeleset. Di final Piala Liga Inggris 2025-2026 yang berlangsung 22 Maret 2026, The Gunners kalah 0-2 dari Manchester City.

Sementara pada 19 April 2026, Arsenal lagi-lagi kalah dari Manchester City di lanjutan Liga Inggris 2025-2026. Kekalahan itu membuat Manchester City mulai merapatkan jarak dengan Arsenal yang duduk di puncak klasemen Liga Inggris 2025-2026.

2. PSG Sering Menang di Final

Semenjak dipegang Luis Enrique pada 2023, PSG hampir selalu memenangkan partai final yang dijalani. PSG tercatat juara Piala Prancis 2023-2024 dan 2024-2025, serta Liga Champions 2024-2025.

Kemenangan di final Liga Champions 2024-2025 masuk kategori luar biasa. Sebab, PSG menghajar Inter Milan dengan skor 4-0! Gelar itu merupakan trofi si Kuping Besar pertama yang disabet PSG sepanjang sejarah berdirinya klub.

 

