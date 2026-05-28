Cara Nonton dan Link Streaming PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025-2026, Live di Vision+

CARA nonton dan link live streaming laga Paris Saint-Germain (PSG) vs Arsenal di final Liga Champions 2025-2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan yang digelar di Puskas Arena, Budapest, Hungaria itu tepatnya akan berlangsung pada Sabtu 30 Mei 2026 pukul 23.00 WIB dan dapat Anda saksikan secara streaming di Vision+, dengan klik di sini.

Dengan lini serang tajam dan permainan agresif, PSG sukses mengamankan tiket ke partai final setelah melewati semifinal yang penuh drama. PSG memastikan tempat di final usai melewati laga semifinal dramatis kontra Bayern Munich.

Wakil Prancis tersebut berhasil unggul agregat 6-5 setelah meraih kemenangan 5-4 pada leg pertama dan bermain imbang 1-1 di leg kedua. Sementara itu, Arsenal sukses menyingkirkan Atletico Madrid dengan agregat 2-1 lewat kemenangan 1-0 di leg kedua setelah sebelumnya bermain imbang 1-1.

Sementara itu, Arsenal datang ke final dengan rasa percaya diri tinggi. Tim asal Inggris itu tampil solid di setiap lini dan mampu menunjukkan permainan efektif saat menghadapi lawan-lawan berat. Keberhasilan Arsenal melaju ke final UEFA Champions League 2025/26 menjadi pencapaian penting bagi klub dalam upaya meraih gelar Eropa.

Arsenal juga mencatatkan sejarah baru di Premier League musim 2025/2026. The Gunners sukses menutup kompetisi tanpa menerima satu kartu merah maupun kebobolan penalti.

Rekor impresif tersebut dipastikan setelah Arsenal meraih kemenangan 2-1 atas Crystal Palace.