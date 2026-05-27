4 Pemain Top PSG Bergaji Tinggi 2025-2026, Nomor 1 Paling Fantastis!

PARIS Saint-Germain (PSG) bukan hanya raja Ligue 1 di atas lapangan. Di luar lapangan pun, Les Parisiens tampil dominan khususnya dalam hal pengeluaran gaji pemain.

Musim 2025-2026 menjadi bukti nyata bagaimana PSG mempertahankan status mereka sebagai klub dengan struktur gaji paling masif di Prancis, bahkan di Eropa.

Berdasarkan data yang dikumpulkan L'Équipe, PSG mendominasi daftar pemain bergaji tertinggi di Ligue 1 dengan menempatkan 16 pemain mereka di antara 30 pemain dengan penghasilan terbesar sepanjang musim ini.

Siapa saja pemain PSG yang meraup gaji paling fantastis? Berikut ulasannya.

1. Ousmane Dembele - Rp 7 Miliar per Pekan

Ousmane Dembele menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Ligue 1 musim 2025-2026, menerima 349 ribu euro atau sekitar Rp 7 miliar per pekan.

Bukan tanpa alasan PSG merogoh kocek sedalam itu. Dembele telah mencatatkan 128 penampilan bersama Les Parisiens dengan torehan 57 gol dan 38 assist, sekaligus mengantarkan timnya meraih berbagai gelar termasuk satu trofi Liga Champions dan dua trofi Ligue 1.

Puncaknya, Dembele berhasil menyabet Ballon d'Or 2025 — penghargaan individu paling bergengsi dalam sepak bola dunia. Investasi yang benar-benar terbayar lunas.

2. Marquinhos - Rp5,6 Miliar per Pekan

Kapten PSG, Marquinhos, menempati posisi kedua dengan gaji kotor bulanan diperkirakan mencapai 1,12 juta euro. Bek sekaligus jangkar lini belakang Les Parisiens ini sudah menjadi simbol loyalitas di Parc des Princes selama lebih dari satu dekade, dan gajinya mencerminkan betapa berharganya ia bagi organisasi klub.

3. Achraf Hakimi - Rp5,5 Miliar per Pekan

Bek kanan andalan timnas Maroko ini menerima gaji kotor bulanan sekitar 1,1 juta euro, setara dengan Lucas Hernandez di posisi yang sama.

Hakimi adalah pemain yang membuat sisi kanan pertahanan PSG semakin tangguh. Kecepatan, ketepatan umpan silang, dan mentalitasnya dalam laga-laga besar menjadikan nominal gajinya sangat layak, terlebih jelang final Liga Champions 2026 melawan Arsenal di Budapest.