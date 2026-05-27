Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

4 Pemain Top PSG Bergaji Tinggi 2025-2026, Nomor 1 Paling Fantastis!

Dian AF , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |20:15 WIB
4 Pemain Top PSG Bergaji Tinggi 2025-2026, Nomor 1 Paling Fantastis!
PSG 2026 (Foto:Instagram/@psg)
A
A
A

PARIS Saint-Germain (PSG) bukan hanya raja Ligue 1 di atas lapangan. Di luar lapangan pun, Les Parisiens tampil dominan  khususnya dalam hal pengeluaran gaji pemain.

Musim 2025-2026 menjadi bukti nyata bagaimana PSG mempertahankan status mereka sebagai klub dengan struktur gaji paling masif di Prancis, bahkan di Eropa. 

Berdasarkan data yang dikumpulkan L'Équipe, PSG mendominasi daftar pemain bergaji tertinggi di Ligue 1 dengan menempatkan 16 pemain mereka di antara 30 pemain dengan penghasilan terbesar sepanjang musim ini.

Siapa saja pemain PSG yang meraup gaji paling fantastis? Berikut ulasannya. 

1. Ousmane Dembele - Rp 7 Miliar per Pekan 

Ousmane Dembele

Ousmane Dembele menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Ligue 1 musim 2025-2026, menerima 349 ribu euro atau sekitar Rp 7 miliar per pekan. 

Bukan tanpa alasan PSG merogoh kocek sedalam itu. Dembele telah mencatatkan 128 penampilan bersama Les Parisiens dengan torehan 57 gol dan 38 assist, sekaligus mengantarkan timnya meraih berbagai gelar termasuk satu trofi Liga Champions dan dua trofi Ligue 1. 

Puncaknya, Dembele berhasil menyabet Ballon d'Or 2025 — penghargaan individu paling bergengsi dalam sepak bola dunia. Investasi yang benar-benar terbayar lunas.

2. Marquinhos -  Rp5,6 Miliar per Pekan  

Marquinhos, Nice vs PSG @PSG_inside

Kapten PSG, Marquinhos, menempati posisi kedua dengan gaji kotor bulanan diperkirakan mencapai 1,12 juta euro. Bek sekaligus jangkar lini belakang Les Parisiens ini sudah menjadi simbol loyalitas di Parc des Princes selama lebih dari satu dekade, dan gajinya mencerminkan betapa berharganya ia bagi organisasi klub. 

3. Achraf Hakimi -  Rp5,5 Miliar per Pekan 

Achraf Hakimi. (Foto: Instagran/@AchrafHakimi)

Bek kanan andalan timnas Maroko ini menerima gaji kotor bulanan sekitar 1,1 juta euro, setara dengan Lucas Hernandez di posisi yang sama.

Hakimi adalah pemain yang membuat sisi kanan pertahanan PSG semakin tangguh. Kecepatan, ketepatan umpan silang, dan mentalitasnya dalam laga-laga besar menjadikan nominal gajinya sangat layak, terlebih jelang final Liga Champions 2026 melawan Arsenal di Budapest. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/51/3221033//calvin_verdonk-j916_large.jpg
4 Pemain Timnas Indonesia yang Berpeluang Main di Kompetisi Antaklub Eropa Musim Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/47/3221028//juventus-5g9k_large.jpg
Juventus dan Milan Kompak Gagal ke Liga Champions untuk Pertama Kalinya dalam 35 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/261/3221017//achraf_hakimi_dan_ousmane_dembele_kembali_latihan_bersama_psg-sMkt_large.jpg
Kabar Baik! Achraf Hakimi dan Ousmane Dembele Kembali Latihan Bersama PSG Jelang Final Liga Champions 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/47/3220775//kisah_haru_como_1907-K9zF_large.jpg
Kisah Haru Como 1907, Pernah Bangkrut Kini Tembus Liga Champions Pertama Kalinya Sepanjang Sejarah Klub
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/27/49/1711273/bikin-bangga-dua-pembalap-indonesia-bakal-unjuk-gigi-di-italia-usai-kpl-2026-urj.webp
Bikin Bangga, Dua Pembalap Indonesia Bakal Unjuk Gigi di Italia usai KPL 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/02/11/pratama_arhan.jpg
Pratama Arhan Comeback ke Liga Indonesia? Merapat ke Klub Promosi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement