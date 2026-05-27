Kabar Baik! Achraf Hakimi dan Ousmane Dembele Kembali Latihan Bersama PSG Jelang Final Liga Champions 2025-2026

JELANG partai paling bergengsi di sepak bola Eropa, Paris Saint-Germain (PSG) mendapat suntikan semangat. Dua pemain kunci Les Parisiens, Ousmane Dembele dan Achraf Hakimi, dikabarkan sudah kembali menjalani latihan bersama tim. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi jutaan pendukung PSG di seluruh dunia.

Final Liga Champions 2025-2026 akan mempertemukan PSG kontra Arsenal di Puskas Arena, Budapest, Hongaria, pada 30 Mei mendatang. Laga ini bukan sekadar final biasa, ini duel dua raksasa yang sama-sama sedang berada di puncak kepercayaan diri mereka.

1. Cedera yang Sempat Bikin Khawatir

Kembalinya Dembele dan Hakimi merupakan angin segar bagi Les Parisiens. Kedua pemain ini adalah jantung permainan PSG, kehilangan salah satunya saja sudah berdampak besar, apalagi keduanya sekaligus.

Dembele sebelumnya mengalami masalah fisik saat PSG kalah dari Paris FC pada laga terakhir Ligue 1. Pemain yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat Ballon d'Or 2025 itu bahkan harus ditarik keluar lebih awal karena cedera otot ringan.

Sementara itu, nasib serupa dialami sang bek kanan andalan. Hakimi mengalami cedera ketika PSG menghadapi Bayern Munchen di leg pertama semifinal Liga Champions. Bek asal Maroko tersebut sempat diragukan tampil di final karena belum sepenuhnya pulih.

2. Luis Enrique Tetap Waspada

Meski keduanya sudah kembali berlatih, Luis Enrique dipastikan tidak akan gegabah. Dengan final Liga Champions tinggal hitungan hari dan Piala Dunia 2026 segera dimulai, PSG tidak ingin mengambil risiko terhadap kondisi dua pemain andalannya.

Jika kondisi keduanya belum 100 persen fit, Luis Enrique kemungkinan besar akan memulai laga tanpa Dembele dan Hakimi di starting XI. Untuk posisi Hakimi, Warren Zaire-Emery diproyeksikan tampil sebagai pengganti di sektor kanan, sementara Fabian Ruiz akan membantu keseimbangan lini tengah bersama Vitinha dan Joao Neves.

Di lini depan, Bradley Barcola disebut menjadi opsi utama untuk menggantikan Dembele, berduet dengan Khvicha Kvaratskhelia dan Desire Doue dalam trisula serang PSG.