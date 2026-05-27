HOME BOLA LIGA ITALIA

Usai Cremonese Terdegradasi ke Serie B, Emil Audero Berpeluang Main di Liga Champions 

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |04:07 WIB
JAKARTA - Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, berpotensi bermain di Liga Champions 2026-2027, meski klub yang dibelanya musim ini terdegradasi ke Serie B. 

1. Cremonese Degradasi

Diketahui, Cremonese resmi terdegradasi ke Serie B setelah kalah 1-4 dari tim tamu Como 1907, Senin (25/5/2026) dini hari. Dengan hasil itu, Cremonese harus rela mengakhiri musim di posisi 18, dengan raihan 34 poin. 

Cremonese menyusul 2 tim lainnya yang sudah lebih dulu angkat kaki dari Serie A, yaitu AC Pisa dan Hellas Verona. 

Sementara itu, bagi Como, dengan kemenangan tersebut skuad asuhan Cesc Fabregas memastikan diri finish di posisi 4 dengan mengemas 71 poin. Dengan hasil ini, Como dipastikan tampil di Liga Champions untuk pertama kalinya musim depan. 

2. Potensi Main di Liga Champions

Meski Cremonese terdegradasi ke Serie B, Emil Audero justru berpotensi tampil di Liga Champions musim depan. Pasalnya, Audero merupakan pemain Como yang dipinjamkan ke Cremonese.

