Hasil Liga Italia 2025-2026: Como 1907 Lolos Liga Champions 2026-2027, Juventus dan AC Milan Merana!

SEBANYAK 10 pertandingan Liga Italia 2025-2026 digelar pada Minggu 23 Mei 2026 malam WIB hingga Senin (24/5/2026) dini hari WIB. Pertandingan-pertandingan ini menentukan nasib beberapa tim, mulai dari lolos Liga Champions 2026-2027 hingga terdegradasi.

1. Como 1907 Lolos Liga Champions 2026-2027

Dua musim setelah promosi ke kasta tertinggi sepakbola Italia, Como 1907 merasakan sensasi lolos ke Liga Champions 2026-2027, alias pertama kali sepanjang sejarah berdirinya klub! Skuad asuhan Cesc Fabregas ini finis di posisi empat klasemen akhir dengan 71 angka.

Como 1907 memastikan finis di posisi empat setelah menang 4-1 atas Cremonese! Selain menang atas Cremonese, kekalahan yang dialami AC Milan juga membantu klub yang dimiliki pengusaha Indonesia itu eksis di kompetisi antarklub Eropa paling prestisius tersebut.

Como 1907 lolos ke Liga Champions 2026-2027. (Foto: Instagram/@como_1907)

Di luar dugaan, AC Milan kalah 1-2 dari tim tamu Cagliari di pekan pamungkas. Rossoneri -julukn AC Milan- harus rela finis di posisi lima dengan 70 angka. Sesuai regulasi, hanya empat tim teratas di Liga Italia 2025-2026 yang diizinkan lolos ke Liga Champions musim depan.

Bagaimana dengan Juventus? Si Nyonya Tua juga gagal lolos ke Liga Champions 2025-2026 karena hanya finis di posisi enam dengan 69 angka. Di laga pamungkas musim ini, Juventus ditahan Torino 2-2.

Bagaimana dengan klub Jay Idzes (Sassuolo) dan Emil Audero (Cremonese)? Sassuolo finis di posisi 11 dengan 49 angka, sedangkan Cremonese terdegradasi karena hanya menyelesaikan kompetisi di tangga 18 dengan 34 angka.