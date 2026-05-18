Manchester United Ketiban Durian Runtuh Usai Napoli Lolos ke Liga Champions, Dapat Rp899 Miliar

JAKARTA - Manchester United ketiban durian runtuh usai SSC Napoli lolos ke Liga Champions 2026/2027. Pasalnya, Partenopei wajib menebus pemain pinjaman dari klub berjuluk Setan Merah itu jika berhasil lolos ke Liga Champions.

Diketahui, Napoli meminjam Rasmus Hojlund dari Manchester United pada musim panas tahun lalu. Tim asuhan Antonio Conte setuju untuk membayar biaya pinjaman €6 juta (sekitar Rp122 miliar) ke Manchester United.

Dalam kesepakatan itu, ada klausul kewajiban pembelian jika Napoli lolos ke Liga Champions dengan biaya €44 juta atau sekitar Rp899 miliar.

1. Napoli Lolos Liga Champions

Diketahui, pada laga ke-37 Serie A 2025/2026, Napoli berhasil menggasak tuan rumah AC Pisa dengan skor 0-3. Gol-gol Napoli disumbang Scott McTominay pada menit ke-21, Amir Rrahmani pada menit ke-27, serta Hojlund pada menit 90+2.

Dengan hasil ini, Napoli meraih 73 poin dan menempati peringkat 2. Napoli pun dipastikan lolos ke Liga Champions musim depan.

Dengan hasil ini, klub dari Italia Selatan itu wajib menebus Hojlund dari Manchester United.

Hojlund telah mengonfirmasi klausul tersebut telah diaktifkan. Ia pun mengucapkan selamat tinggal terakhirnya kepada para penggemar Manchester United melalui media sosial.

2. Pesan Perpisahan Hojlund

“Gol ini terasa simbolis karena berarti dua hal. Kami sekarang mengamankan Liga Champions bersama Napoli, yang berarti karena kontrak saya, saya sekarang secara resmi menjadi pemain Napoli dan saya mengucapkan selamat tinggal kepada Manchester United. Rasanya aneh, karena selama setahun terakhir saya sudah merasa seperti pemain Napoli,” tulis Hojlund dalam sebuah unggahan di Instagram, melansir Football Italia.

“Cara kalian para penggemar mendukung saya, membuat saya merasa seperti di rumah dan membiarkan saya menemukan kembali kepercayaan diri saya adalah sesuatu yang sangat saya syukuri," katanya.