Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Musim Depan Main di Kompetisi Eropa, Como 1907 Bakal Renovasi Stadion dan Berburu Pemain Italia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |03:01 WIB
Musim Depan Main di Kompetisi Eropa, Como 1907 Bakal Renovasi Stadion dan Berburu Pemain Italia
Pelatih Como 1907, Cesc Fabregas. (Foto: Instagram/comofootball)
A
A
A

TIM Italia, Como 1907 baru saja mengukir tinta emas dalam sejarah klub dengan memastikan diri lolos ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya. Meski telah mengamankan tiket Benua Biru, langkah tim asuhan Cesc Fabregas ini belum berhenti.

Como 1907 kini hanya terpaut dua poin dari AS Roma dan AC Milan di peringkat keempat, yang berarti peluang menuju Liga Champions musim depan masih terbuka lebar.

Menanggapi pencapaian ini, Presiden Como 1907, Mirwan Suwarso, menegaskan fokus utama klub saat ini adalah peningkatan infrastruktur dan pembenahan skuad agar lebih kompetitif di kancah internasional.

1. Renovasi Stadio Sinigaglia demi Standar UEFA

Salah satu tantangan terbesar Como setelah lolos ke Eropa adalah kondisi markas mereka, Stadio Sinigaglia, yang saat ini belum memenuhi regulasi UEFA untuk pertandingan kompetisi Eropa. Mirwan mengungkapkan proses renovasi besar-besaran akan segera dilakukan agar stadion bersejarah tersebut bisa digunakan pada musim depan.

Como 1907 menang 3-0 atas Lecce di Liga Italia 2025-2026 18albertomp
Como 1907 menang 3-0 atas Lecce di Liga Italia 2025-2026 18albertomp

“Kami berharap demikian. Kami menargetkan pekerjaan renovasi selesai pada akhir musim panas ini. Pekerjaan tersebut dapat dimulai segera setelah pertandingan hari Minggu melawan Parma (17 Mei 2026),” ujar Mirwan kepada Gazzetta, dikutip Kamis (14/5/2026).

Terkait ambisi lolos ke Liga Champions, pengusaha asal Indonesia ini tetap bersikap rendah hati. Menurutnya, target utama klub adalah selalu tampil lebih baik dari tahun sebelumnya, berapa pun poin yang mereka dapatkan di akhir musim.

2. Amunisi Tambahan

Untuk memenuhi regulasi UEFA terkait kuota pemain lokal, Como berencana menambah lebih banyak pemain berkebangsaan Italia di bursa transfer mendatang. Namun, Mirwan mengakui merekrut talenta Italia bukan perkara mudah karena harganya yang cenderung tinggi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/47/3218060/como_1907_mencetak_sejarah_dengan_lolos_ke_kompetisi_eropa_via_jalur_peringkat_liga-piko_large.jpg
Como 1907 Catat Sejarah Lolos ke Kompetisi Eropa, Presiden Klub Bicara Rencana dan Singgung Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/47/3216556/cristian_chivu_mengikuti_jejak_dua_pelatih_legendaris_usai_membawa_inter_milan_juara_liga_italia_2025_2026-AcCe_large.jpg
Bawa Inter Milan Scudetto ke-21, Cristian Chivu Ikuti Jejak 2 Pelatih Legendaris!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/47/3216213/jay_idzes_mengalami_cedera_usai_berduel_udara_dalam_laga_sassuolo_vs_ac_milan_di_liga_italia_2025_2026-GP03_large.jpg
Jay Idzes Cedera saat Sassuolo Hajar AC Milan 2-0, Fabio Grosso: Semoga Tidak Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/47/3216203/inter_milan_juara_liga_italia_2025_2026_setelah_kalahkan_parma_2_0_interen-xK3G_large.jpg
Inter Milan Resmi Juara Liga Italia 2025-2026 Usai Bungkam Parma 2-0!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/13/11/1706355/kurniawan-minta-maaf-indonesia-tersingkir-dari-piala-asia-u17-2026-diz.webp
Kurniawan Minta Maaf Indonesia Tersingkir dari Piala Asia U-17 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/16/pelatih_manchester_united_michael_carrick_foto.jpg
MU Salip Chelsea dalam Perburuan Bek Tangguh AC Milan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement