Jay Idzes Cedera saat Sassuolo Hajar AC Milan 2-0, Fabio Grosso: Semoga Tidak Serius

REGGIO EMILIA – Jay Idzes mengalami cedera di tengah laga Sassuolo vs AC Milan pada lanjutan Liga Italia 2025-2026. Pelatih Fabio Grosso berharap sang pemain tidak perlu absen lama.

Duel Sassuolo vs AC Milan itu berlangsung di Stadion Mapei, Reggio Emilia, Minggu 3 Mei 2026 malam WIB. I Neroverdi berhasil menang dengan skor 2-0 berkat gol Domenico Berardi (5’) dan Armand Lauriente (47’).

1. Mendarat dengan Buruk

Seperti biasa, Idzes tampil sebagai starter di pertandingan tersebut. Namun, kapten Timnas Indonesia itu mendarat dengan buruk saat berduel udara. Ia langsung mendapatkan perawatan.

Setelah beberapa saat, Idzes akhirnya meminta diganti. Grosso menariknya dan memasukkan Woyo Coulibaly untuk berduet dengan Tarek Muharemovic di jantung pertahanan.

2. Masalah di Tumit

Usai laga, Grosso menyampaikan kabar terkini tentang cedera yang dialami Idzes. Ia menyebut bek berusia 25 tahun itu mengalami masalah dengan tumitnya karena pendaratan yang buruk.

“Dia terjatuh dengan buruk saat melompat, mengalami masalah tumit, dan kemudian meminta untuk diganti,” kata Grosso dalam konferensi pers, dikutip dari laman Sassuolo News, Senin (4/5/2026).