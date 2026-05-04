HOME BOLA LIGA ITALIA

Jay Idzes Cedera saat Sassuolo Hajar AC Milan 2-0, Fabio Grosso: Semoga Tidak Serius

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |07:43 WIB
Jay Idzes mengalami cedera usai berduel udara dalam laga Sassuolo vs AC Milan di Liga Italia 2025-2026 (Foto: Instagram/@jayidzes)
REGGIO EMILIA – Jay Idzes mengalami cedera di tengah laga Sassuolo vs AC Milan pada lanjutan Liga Italia 2025-2026. Pelatih Fabio Grosso berharap sang pemain tidak perlu absen lama.

Duel Sassuolo vs AC Milan itu berlangsung di Stadion Mapei, Reggio Emilia, Minggu 3 Mei 2026 malam WIB. I Neroverdi berhasil menang dengan skor 2-0 berkat gol Domenico Berardi (5’) dan Armand Lauriente (47’).

1. Mendarat dengan Buruk

Jay Idzes beraksi di laga Juventus vs Sassuolo di Liga Italia 2025-2026 (Foto: Sassuolo)

Seperti biasa, Idzes tampil sebagai starter di pertandingan tersebut. Namun, kapten Timnas Indonesia itu mendarat dengan buruk saat berduel udara. Ia langsung mendapatkan perawatan.

Setelah beberapa saat, Idzes akhirnya meminta diganti. Grosso menariknya dan memasukkan Woyo Coulibaly untuk berduet dengan Tarek Muharemovic di jantung pertahanan.

2. Masalah di Tumit

Usai laga, Grosso menyampaikan kabar terkini tentang cedera yang dialami Idzes. Ia menyebut bek berusia 25 tahun itu mengalami masalah dengan tumitnya karena pendaratan yang buruk.

“Dia terjatuh dengan buruk saat melompat, mengalami masalah tumit, dan kemudian meminta untuk diganti,” kata Grosso dalam konferensi pers, dikutip dari laman Sassuolo News, Senin (4/5/2026).

 

