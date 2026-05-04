Demi Kalahkan Persijap Jepara di Super League 2025-2026, Persija Jakarta Diminta Pertajam Lini Depan

JEPARA – Persija Jakarta menegaskan ambisinya untuk menyapu bersih poin maksimal di empat pertandingan tersisa Super League 2025-2026. Fokus utama tim saat ini adalah membenahi aliran bola dan koordinasi antar pemain agar tetap mampu bersaing memperebutkan gelar juara di papan atas klasemen.

Dalam jadwal terdekat, skuad Macan Kemayoran dijadwalkan bertandang ke markas Persijap Jepara. Pertandingan tersebut bakal digulirkan di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, pada Senin 2 Mei 2026 pukul 19.00 WIB.

Gelandang Persija, Jean Mota, menilai timnya sebenarnya sudah memiliki kualitas individu yang sangat mumpuni. Namun, ia menekankan bahwa tim asuhan Mauricio Souza masih perlu meningkatkan koneksi permainan, terutama saat memasuki area pertahanan lawan.

1. Membangun Koneksi

"Menurut saya, kami memiliki tim yang hebat, dengan pemain yang sangat berkualitas. Kami harus mencari beberapa cara untuk membangun koneksi di sepertiga akhir lapangan agar bisa terus mencetak gol," kata Jean Motta dilansir dari laman I League, Minggu (3/5/2026).

"Kami harus berusaha sebaik mungkin hingga kami dapat menciptakan lebih banyak peluang dan akhirnya mencetak gol untuk meraih kemenangan,” tambahnya.