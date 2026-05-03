Hasil Persik Kediri vs Arema FC di Super League 2025-2026: Macan Putih Menang 3-2!

GRESIK – Persik Kediri sukses mengamankan poin penuh dalam laga sarat gengsi bertajuk Derby Jawa Timur melawan Arema FC pada lanjutan Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Joko Samudro, Gresik, Minggu (3/5/2026) sore WIB, skuad berjuluk Macan Putih itu berhasil menyudahi perlawanan Singo Edan dengan skor tipis 3-2.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persik berhasil unggul lebih dahulu atas Arema FC pada awal babak pertama. Kepastian itu didapat setelah Ernesto Gomez mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-8.

Pada menit ke-28, skuat Macan Putih —julukan Persik— berhasil menggandakan keunggulan atas tim tamu. Kali ini gol mereka dicatatkan oleh Telmo Castanheira melalui kerja sama yang apik.

Skuat Singo Edan —julukan Arema FC— harus menerima kenyataan gawang mereka dijebol untuk ketiga kalinya oleh lini serang Persik. Gol tersebut kembali dicatatkan oleh Ernesto Gomez pada menit ke-43.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi yang tercipta. Untuk sementara waktu, Persik Kediri masih unggul telak 3-0 atas rival regionalnya, Arema FC.

Persik Kediri vs Arema FC. (Foto: Instagram/persikfcofficial)

Babak Kedua

Tim asuhan Marcos Santos bermain ngotot pada awal babak kedua. Tampaknya Arema FC ingin segera mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan dan mengejar defisit angka.