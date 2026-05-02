Misi Widodo Cahyono Putro Bawa Garudayaksa FC Juara Championship 2025-2026 Setelah Resmi Promosi ke Super League 2026-2027

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 02 Mei 2026 |21:10 WIB
Misi Widodo Cahyono Putro Bawa Garudayaksa FC Juara Championship 2025-2026 Setelah Resmi Promosi ke Super League 2026-2027
Garudayaksa FC resmi promosi ke Super League 2026-2027. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
LEGENDA Timnas Indonesia Widodo Cahyono Putro membawa skuad asuhannya, Garudayaksa FC, promosi ke Super League 2026-2027. Selanjutnya, ia menargetkan Garudayaksa FC Juara Championship 2025-2026 atau kasta kedua sepakbola Indonesia.

1. Garudayaksa FC Promosi Lewat Cara Meyakinkan

Garudayaksa FC promosi setelah menjadi juara Grup 1 dengan 52 poin. Di laga terakhir Grup 1, Garudayaksa FC menang 3-1 atas Persikad Depok dalam laga yang digelar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Sabtu (2/5/2026) sore WIB.

Garudayaksa FC menang 3-1 atas Persikad Depok. (Foto: Instagram/@garudayaksafc.official)

Widodo Cahyono bahagia membawa timnya promosi ke kompetisi kasta teratas Tanah Air. Menurut eks asisten pelatih Timnas Indonesia ini, pencapaian tersebut tercipta berkat kerja sama seluruh elemen tim.

"Puji tuhan puji syukur alhamdulillah ya, Garudayaksa bisa lolos Super League," kata Widodo Cahyono dalam konferensi pers pascalaga.

2. Widodo Belum Pikirkan Masa Depan

Pelatih 55 tahun itu mengatakan timnya saat ini masih fokus sepenuhnya di ajang Championship karena perjalanan belum usai. Ia ingin membawa Garudayaksa menjadi juara kompetisi kasta kedua tersebut.

"Tentunya kami tidak hanya ingin promosi. Kami membidik untuk juara. Itu komitmen kami," kata Widodo.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/49/3216040/garudayaksa_fc_resmi_promosi_ke_super_league_2026_2027_garudayaksafcofficial-0upK_large.jpg
Garudayaksa FC Resmi Promosi ke Super League 2026-2027, PSBS Biak Terdegradasi ke Championship!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/49/3216034/hasil_persebaya_surabaya_vs_psbs_biak_di_super_league_2025_2026_officialpersebaya-sf2G_large.jpg
Hasil Persebaya Surabaya vs PSBS Biak di Super League 2025-2026: Bajul Ijo Menang 4-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/49/3216012/marc_klok_bantah_telah_melakukan_rasis_ke_henry_doumbia_marcklok-fAiU_large.jpg
Marc Klok Bantah Rasis ke Penyerang Bhayangkara FC Henry Doumbia, Begini Kata Kapten Persib Bandung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/49/3215996/malut_united_siap_menghajar_persis_solo_malam_ini-DnKL_large.jpg
Malut United Hajar Persis Solo di Stadion Jatidiri Semarang Malam Ini?
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/02/51/1702395/jadwal-semifinal-piala-uber-2026-hari-ini-indonesia-vs-korea-china-bentrok-jepang-zeg.webp
Jadwal Semifinal Piala Uber 2026: Hari Ini Indonesia vs Korea, China Bentrok Jepang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/05/02/kejuaraan_panah.jpg
Open Archery Championship 2026 Pecah! Atlet Berprestasi Diganjar Beasiswa MNC University
