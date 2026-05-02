Malut United Hajar Persis Solo di Stadion Jatidiri Semarang Malam Ini?

Malut United siap menghajar Persis Solo malam ini di lanjutan Super League 2025-2026. (Foto: Media Malut United)

MALUT United hajar Persis Solo di lanjutan pekan ke-31 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang pada Sabtu (2/5/2026) pukul 19.00 WIB? Pelatih Malut United, Hendri Susilo, memastikan timnya akan berjuang meraih poin, sekalipun laga digelar di tempat netral.

“Tim dalam situasi percaya diri dan fokus menghadapi Persis Solo. Besok (hari ini) kami akan berjuang untuk meraih tiga poin,” kata Hendri Susilo dalam konferensi pers jelang laga Malut United vs Persis Solo.

1. Malut United dalam Motivasi Tinggi

Laskar Kie Raha -julukan Malut United- datang dengan motivasi tinggi untuk kembali meraih kemenangan usai sebelumnya menaklukan PSBS Biak 7-0 pada Selasa 28 April 2026. Jeda waktu pertandingan yang singkat dimanfaatkan tim pelatih untuk memaksimalkan persiapan tim.

“Semua pemain yang dibawa dalam kondisi siap. Semoga latihan resmi hari ini lancar sehingga persiapan kami bisa lebih maksimal lagi,” ucap Hendri Susilo.

Raihan tiga poin atas PSBS Biak memutus catatan negatif Laskar Kie Raha yang sebelumnya tak pernah menang dalam 5 pertandingan (2 imbang, 3 kalah).

Kini, peluang untuk tetap bersaing di papan atas klasemen Super League 2025-2026 kembali terbuka bagi tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku. Malut United saat ini berada di urutan ke-4 klasemen sementara dengan koleksi 49 poin, unggul satu angka dari Persebaya Surabaya yang menempati peringkat ke-5.

“Kemenangan besar pada pertandingan terakhir semoga bisa mengangkat mentalitas pemain untuk laga selanjutnya. Kami berharap Malut United akan kembali ke jalur positif,” ucap Hendri Susilo.