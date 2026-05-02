Marc Klok Ungkap Resep Persib Bandung Menang Comeback 4-2 Lawan Bhayangkara FC

BANDAR LAMPUNG – Kapten Persib Bandung, Marc Klok, mengungkap resep kebangkitan hingga menang 4-2 atas Bhayangkara FC di pekan ke-30 Super League 2025-2026. Tiga poin yang mereka bawa dari Lampung itu sangat krusial dalam perebutan gelar juara.

Laga Bhayangkara FC vs Persib Bandung itu berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis 30 April 2026 malam WIB. Pangeran Biru dalam tekanan untuk menang setelah Borneo FC mampu mengalahkan Persik Kediri 1-0.

Tapi, Bhayangkara FC unggul dua gol duluan lewat Bernard Doumbia (6’) dan Moussa Sidibe (26’). Untungnya, Persib bisa membalikkan keadaan via Federico Barba (45+2’), Rosembergne da Silva (48’), Beckham Putra (60’), dan Adam Alis (89’).

1. Sangat Kecewa

Klok mengatakan, Persib sangat kecewa tertinggal 1-2 dari Bhayangkara di babak pertama. Jadi, tim asuhan Bojan Hodak berbenah saat turun minum agar tampil lebih baik di babak kedua.

"Sangat sederhana. Coach Bojan juga berteriak, juga marah. Kalau kamu ingin jadi juara, kamu harus pantas mendapatkannya,” bongkar Klok, dikutip Sabtu (2/5/2026).

"Dan tadi kami tidak pantas cara bermain kami tidak menunjukkan itu, hasilnya juga tidak berpihak," imbuh pemain berusia 33 tahun itu.