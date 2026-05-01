Jamu Persis Solo di Stadion Jatidiri, Malut United Ungkap Alasan Tak Main di Ternate

SEMARANG – Malut United resmi mengalihkan lokasi pertandingan kandang mereka saat menjamu Persis Solo dalam lanjutan pekan ke-31 Super League 2025-2026. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 2 Mei 2026 tersebut akan dipindahkan dari Ternate ke Stadion Jatidiri, Semarang.

Langkah ini diambil manajemen Laskar Kie Raha –julukan Malut United– setelah mempertimbangkan aspek efisiensi dan koordinasi nonteknis lainnya. Pemindahan venue ini diharapkan dapat menjaga kondisi fisik para pemain di tengah jadwal kompetisi yang sangat padat.

1. Solusi atas Kendala Transportasi Udara

Alasan utama di balik perpindahan ini adalah padatnya jadwal pertandingan serta kendala mobilitas tim yang cukup pelik. Manajemen menilai bahwa memaksakan tim untuk pulang-pergi ke Ternate di tengah keterbatasan sarana transportasi saat ini akan sangat berisiko bagi performa pemain.

“Kami menghadapi jadwal yang berdekatan antara pertandingan melawan PSBS Biak, Persis Solo, dan PSIM Yogyakarta. Di sisi lain, situasi transportasi udara yang terbatas saat ini cukup menyulitkan mobilitas tim,” ujar COO Malut United, Willem D. Nanlohy dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (1/5/2026).

Malut United (Foto: Media Malut United)

Pemilihan Stadion Jatidiri dianggap paling masuk akal secara geografis. Sebelum menjamu Laskar Sambernyawa, Malut United baru saja bertandang ke markas PSBS Biak di Sleman 28 April 2026, dan setelah ini mereka harus kembali bersiap menghadapi PSIM Yogyakarta di Bantul pada Minggu 10 Mei 2026.