HOME BOLA LIGA INDONESIA

Klasemen Sementara Super League 2025-2026 Kelar Laga Bhayangkara FC vs Persib Bandung

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |22:10 WIB
Klasemen Sementara Super League 2025-2026 Kelar Laga Bhayangkara FC vs Persib Bandung
Simak klasemen sementara Super League 2025-2026 kelar laga Bhayangkara FC vs Persib Bandung yang berakhir 2-4 (Foto: Instagram/@persib)
KLASEMEN sementara Super League 2025-2026 kelar laga Bhayangkara FC vs Persib Bandung semakin seru. Betapa tidak, Pangeran Biru hanya memimpin berkat keunggulan head to head!

Pekan ke-30 Super League 2025-2026 rampung seturut kelarnya laga Bhayangkara FC vs Persib Bandung. Duel yang berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Lampung, Kamis (30/4/2026) malam WIB, itu berakhir dramatis.

1. Puncak Klasemen

Bhayangkara FC vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)
Bhayangkara FC vs Persib Bandung berakhir 2-4 di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)

Bhayangkara sempat unggul dua gol lewat Bernard Doumbia (6’) dan Moussa Sidibe (26’). Persib berhasil membalikkan keadaan via Federico Barba (45+2’), Rosembergne da Silva (48’), Beckham Putra (60’), dan Adam Alis (89’).

Sejatinya, Bhayangkara mengemas dua gol tambahan di injury time babak kedua. Sayangnya, seluruh gol tersebut dianulir lantaran offside. Alhasil, Persib berhak membawa pulang tiga poin dari Lampung!

Dengan kemenangan itu, pasukan Bojan Hodak kembali ke puncak klasemen dengan 69 poin dari 30 laga. Angka tersebut sama dengan raihan Borneo FC di posisi dua.

Namun, Persib unggul dalam head to head melawan Pesut Etam. Dari dua pertemuan musim ini, Maung Bandung menang 3-1 di kandang sendiri dan seri 1-1 di Samarinda, Kalimantan Timur.

 

