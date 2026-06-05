Kisah Perjalanan Van Basty Sousa Bersama Persija Jakarta di Super League 2025-2026

GELANDANG Persija Jakarta, Van Basty Sousa, menutup perjalanan di Super League 2025-2026 dengan penuh refleksi. Baginya, musim yang baru berakhir bukan sekadar akhir kompetisi, tetapi juga rangkaian pengalaman yang memberikan banyak pelajaran berharga.

Van Basty Sousa menilai perjalanan Persija sepanjang musim dipenuhi berbagai tantangan yang harus dihadapi bersama. Dia merasakan bagaimana tim berusaha melewati momen menyenangkan maupun masa-masa sulit dengan tetap menjaga kebersamaan.

Van Basty Souza saat membela Persija Jakarta. (Foto: Media Persija Jakarta)

1. Perjuangan Keras Seluruh Elemen Persija Jakarta

Pemain asal Brasil itu menyebut perjuangan yang dilakukan tim tidak selalu terlihat oleh publik. Menurutnya, ada banyak kerja keras yang dilakukan di balik pertandingan yang berlangsung setiap pekan.

“Kami telah sampai di pengujung musim lainnya, dan yang tersisa adalah rasa syukur atas semua yang telah kami alami di dalam dan di luar lapangan. Ada hari-hari penuh perjuangan, menghadapi tantangan, belajar, menjalin persahabatan, dan mencurahkan begitu banyak dedikasi,” kata Van Basty Sousa, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Jumat (5/6/2026).

Van Basty Sousa juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan Persija sepanjang musim. Dukungan dari berbagai elemen dinilainya menjadi kekuatan penting bagi tim untuk terus berjuang hingga kompetisi berakhir.

Ia memberikan apresiasi kepada rekan setim, staf pelatih, keluarga, serta para suporter yang selalu hadir memberikan dukungan. Van Basty Sousa menegaskan kebersamaan tersebut menjadi bagian penting dalam setiap langkah yang dijalani Persija musim ini.