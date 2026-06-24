Persib Bandung Resmi Lepas Kiper Asing Adam Przybek

BANDUNG – Manajemen Persib Bandung secara mengejutkan mengumumkan pemutusan kerja sama lebih awal dengan kiper asing mereka, Adam Przybek, menyongsong kompetisi kasta tertinggi musim 2026-2027. Meskipun sejatinya masih menyisakan sisa kontrak, langkah berani ini diambil setelah melalui proses diskusi panjang demi menyelamatkan masa depan dan perkembangan karier sang penjaga gawang asal Inggris tersebut yang minim menit bermain sepanjang musim lalu.

1. Keputusan Bersama untuk Masa Depan

Keputusan tersebut diambil setelah adanya komunikasi antara kedua belah pihak dengan mempertimbangkan perkembangan karier pemain. Persib menilai langkah ini menjadi keputusan terbaik bagi klub maupun Adam Przybek.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menyampaikan bahwa klub selalu memperhatikan masa depan pemain. Menurutnya, setiap keputusan yang diambil tetap mengedepankan sikap profesional.

"Setiap pemain tentu membutuhkan ruang dan kesempatan untuk terus berkembang. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Persib dan Adam bersepakat untuk tidak melanjutkan kerja sama. Keputusan ini diambil dengan semangat saling menghormati dan demi membuka peluang yang lebih baik bagi perjalanan kariernya ke depan," ujar Adhitia dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (24/6/2026).

2. Minim Kontribusi

Adam Przybek bergabung dengan Persib pada awal musim 2025-2026 dengan kontrak berdurasi dua tahun. Meski hanya tampil satu kali di Super League dan belum mendapat kesempatan bermain di AFC Champions League (ACL) Two, kontribusinya tetap memberikan dampak positif bagi tim.

Adam Przybek. (Foto: Media Persib)

Sepanjang musim, Przybek tetap menunjukkan sikap profesional meski menghadapi persaingan ketat di skuad Persib. Dia sempat tidak masuk dalam daftar pemain Super League karena keterbatasan kuota pemain asing, tetapi tetap menjalankan perannya dengan baik.

Penjaga gawang kelahiran Nuneaton, Inggris, 2 April 2000 itu terus menjaga kondisi fisik dan mental selama berada di tim. Przybek juga tetap memberikan dukungan kepada rekan-rekannya hingga kompetisi berakhir.