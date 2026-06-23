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Pamit dari Persib Bandung demi Menit Bermain, Alfeandra Dewangga Tulis Pesan Menyentuh

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |21:56 WIB
Pamit dari Persib Bandung demi Menit Bermain, Alfeandra Dewangga Tulis Pesan Menyentuh
Alfeandra Dewangga resmi tinggalkan Persib Bandung. (Foto: Instagram/alfeandradewangga)
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BANDUNG - Petualangan Alfeandra Dewangga di Persib Bandung dipastikan mencapai garis finis setelah berakhirnya musim kompetisi 2025-2026. Bek berusia 24 tahun tersebut memilih untuk menyudahi masa baktinya dan tidak akan lagi mengawal lini pertahanan Persib Bandung pada musim depan.

Pemain yang akrab disapa Dewa tersebut menjalani perjalanan yang cukup menantang selama berseragam Persib. Meski sempat kesulitan mendapatkan tempat utama, dia tetap mencatatkan penampilan bersama tim.

Dewa tampil dalam sembilan pertandingan di Super League 2025-2026 dan tiga laga pada ajang AFC Champions League Two. Namun, minimnya kesempatan bermain membuatnya memilih mencari tantangan baru untuk musim berikutnya.

Keputusan meninggalkan Persib diambil demi mendapatkan menit bermain lebih banyak. Pemain bertahan tersebut ingin mengembalikan performa terbaiknya di lapangan.

1. Hatur Nuhun

Meski sudah tidak melanjutkan karier bersama Maung Bandung, Dewangga tetap menyampaikan apresiasi kepada klub. Dia mengaku memiliki banyak kenangan selama berada di Bandung.

Alfeandra Dewangga
Alfeandra Dewangga

"Terima kasih buat keluarga besar Persib, jajaran pelatih, ofisial, dan managemen karena saya bisa ikut dalam perjuangan tim selama satu musim. Perjuangan yang tidak mudah. Untuk Bobotoh, terima kasih sambutan, support hangatnya dari pertama datang hingga sekarang," kata Dewangga dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Selasa (23/6/2026).

Dewa juga merasa beruntung bisa menjadi bagian dari perjalanan Persib pada musim tersebut. Mantan pemain PSIS Semarang itu ikut merasakan atmosfer saat tim berhasil mengangkat trofi juara.

 

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