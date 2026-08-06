Garudayaksa FC Siap Tampung Paulo Ricardo Usai Didepak Persija Jakarta

KLUB promosi Super League, Garudayaksa FC, dikabarkan menjadi pelabuhan baru bagi bek asal Brasil, Paulo Ricardo. Hal itu pun diketahui setelah Paulo Ricardo dipastikan tidak memperpanjang masa baktinya bersama Persija Jakarta untuk Super League 2026-2027.

1. Perombakan Skuad Persija

Masa bakti Paulo Ricardo bersama Persija memang telah berakhir setelah kompetisi Super League 2025-2026 usai. Sebelumnya, bek berpostur 188 sentimeter tersebut sempat disebut-sebut berpeluang memperpanjang kontraknya bersama Macan Kemayoran -julukan Persija.

Namun, situasi berubah setelah Persija melakukan perombakan skuad untuk menyambut musim baru. Paulo Ricardo disebut tidak lagi masuk dalam rencana pelatih anyar Persija, Shin Tae-yong.

Persija telah memperkuat lini belakang dengan mendatangkan dua bek tengah baru, yakni Denis Kolinger dan Radovan Pankov. Kehadiran kedua pemain tersebut membuat peluang Paulo Ricardo bertahan di klub ibu kota semakin kecil.

Paulo Ricardo

2. Tahap Akhir Kepindahan

Kabar mengenai klub baru Paulo Ricardo diungkapkan jurnalis Italia, Lorenzo Lepore, melalui akun Instagram pribadinya, @lorenzooleporee. Dalam unggahannya, Lepore menyebut bek asal Brasil itu akan melanjutkan karier di Garudayaksa FC.

“Paulo Ricardo dipastikan akan bergabung dengan Garudayaksa FC,” tulis Lorenzo Lepore dalam unggahan Instagramnya, dikutip pada Kamis (6/8/2026).

Lepore juga mengungkapkan proses kepindahan Paulo Ricardo telah memasuki tahap akhir. Bahkan, mantan pemain Santos itu disebut sedang dalam perjalanan menuju Indonesia untuk menyelesaikan proses transfernya.

“Pemain asal Brasil tersebut saat ini sedang dalam perjalanan dari Brasil menuju Indonesia untuk merampungkan kepindahannya dan bergabung dengan klub barunya,” terang Lepore.